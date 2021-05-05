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KARAGÖZ VE HACİVAT SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

700 yıllık gölge oyunu ‘ Karagöz ve Hacivat’ pandemi tedbirleri nedeniyle kalabalık salonlardan sosyal medyaya taşındı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:06
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KARAGÖZ VE HACİVAT SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Sanatın önemli ustalarından Suat Veral  ve Türkiye’nin ilk kadın Karagöz sanatçısı yeğeni Merve İlken salgının gölgesinde geçen Ramazan ayında gösterilerini sanal olarak devam ettiriyor. 

Geleneksel ‘Türk Gölge Oyunu’nu gelecek kuşaklara aktarmak adına büyük çaba sarfeden Veral, ramazanın maneviyatını Karagöz ve Hacivat’ın bakış açısıyla çocuklara eğlenceli bir biçimde anlatmaya çalışıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan program aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUNSuat VeralKaragözHacivatMerve İlken
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