KARAGÖZ VE HACİVAT SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Sanatın önemli ustalarından Suat Veral ve Türkiye’nin ilk kadın Karagöz sanatçısı yeğeni Merve İlken salgının gölgesinde geçen Ramazan ayında gösterilerini sanal olarak devam ettiriyor.

Geleneksel ‘Türk Gölge Oyunu’nu gelecek kuşaklara aktarmak adına büyük çaba sarfeden Veral, ramazanın maneviyatını Karagöz ve Hacivat’ın bakış açısıyla çocuklara eğlenceli bir biçimde anlatmaya çalışıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan program aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.