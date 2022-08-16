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KARAGÖZ ANİMASYONU GELİYOR

Sezonun iddialı animasyon filmlerinden Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence, Atlas 1948 Sineması’nda izleyici ile buluşacak

16 Ağustos 2022 Salı 15:45
KARAGÖZ ANİMASYONU GELİYOR

İSTANBUL- Yedirenk İletişim tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TRT ortaklığı ile yapımı gerçekleştirilen Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence filmi 26 Ağustos’tan itibaren sinemalarda.

Yapımcılığını Bilal Arıoğlu ve İsrafil Kuralay’ın, yönetmenliğini ise Murat Karahüseyinoğlu’nun üstlendiği filmin galası 23 Ağustos’ta Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Karagöz ve Hacivat dışında 80 civarında animasyon karakterin kullanıldığı filmde karakterlere usta oyuncular ses verecek. Karagöz’ü Yetkin Dikinciler, Hacivat’ı ise Altan Erkekli’nin seslendirdiği filmde, Karagöz’ün eşini Nilgün Kasapaşoğlu, Mestan’ı Mazlum Kiper, Tuzsuz Deli Bekir’i Selçuk Kıpçak, Cazu Kızı’nı; Zeynep Önen, Cazu Oğlu’nu Bora Sivri, Nuridil’i ise Asuman Barnak seslendirecek.

Çalışmalarına 2018 yılında başlanan filmin animasyonlarının bir kısmı İran’da, bir kısmı Hindistan’da gerçekleştirildi. Yönetmen Murat Karahüseyinoğlu gölge oyunlarının üstatlarından Hayal-i Torun Çelebi ve Tuncay Tanboğa’dan ders aldı. 

Hacivat-Karagöz geleneğinin aslına sadık kalınarak hazırlanan projeyle bu kültürün daha geniş kitlelerce tanınması hedeflendi. 

Yüzyıllardır izleyiciyi güldürürken düşündüren Karagöz ve Hacivat, biraz da zamanın ruhunu göz önünde bulundurup gelişen ve zenginleşen görsel teknolojinin gücünü arkasına alarak, seyircinin karşısına çıkıyor. 3.5 yılda tamamlanan ve ilk defa bir animasyonla beyaz perdeye aktarılacak olan filmin müzikleri Gökhan Tamir’e ait.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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