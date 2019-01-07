İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Genç sanatçı İlker Kayalı’nın “Kaplumbağalar Kırmızıdır” adlı 30’un üzerinde eserinin olduğu ilk Kişisel Resim Sergisi 5 Ocak 2019 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile Galeri Niş Art’da gerçekleşti.

Sergi açılış kokteyli öncesi genç sanatçı katılımcılara serginin temasına ve kendine dair tanıtım konuşması yaptı.

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı sergiye renk verdi. Sergiye katılan sanatseverler sanatçının eserlerini çok beğendiler.

Sergi; Teşvikiye’deki “Niş Art Galeri” de 15 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İlker Kayalı Kimdir?

1997 Ordu doğumlu.Ordu Merkez İlk ve Orta okulu'nda öğrenimini tamamladıktan sonra Ordu Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar lisesi Resim bölümü'nü okudu ve ardından Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazandı. Resim çalışmalarının yanı sıra sinema, tiyatro, edebiyat gibi alanlarda başarı gösterdi. Bir süre Ordu Dünya Yazarlar Evi'nde çalışmalarda bulundu. ''Martı Kafesi'' adlı müzik grubunun kurucusu ve solisti. İkonu haline gelen vosvoslar ile ressam camiasında tanınmıştır. Katıldığı sergiler ve sanatsal etkinlikler sonucu birçok başarı belgesi sahibi Kayalı, çalışmalarını ''İlker Kayalı Sanat Galerisi'' adlı yerinde devam ettirmektedir.