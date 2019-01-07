Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89976
ALTIN
222.901
DOLAR
5.3661
STERLİN
6.8537
EURO
6.1459
"Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız"
"Burak gol atmaz, biz de...
"Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtulduk"
"Türk futbol tarihinin en sıkıntılı...
TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6 sürprizi
TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6...
Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
Kadirli'de Zeugma ile eş değer...
"Akdeniz diyeti kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor"
"Akdeniz diyeti kalp krizi riskini...

Kaplumbağalar Kırmızıdır...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Kaplumbağalar Kırmızıdır...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:32
0 Okunma
Kaplumbağalar Kırmızıdır...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Genç sanatçı İlker Kayalı’nın “Kaplumbağalar Kırmızıdır” adlı 30’un üzerinde eserinin olduğu ilk Kişisel Resim Sergisi 5 Ocak 2019 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile Galeri Niş Art’da gerçekleşti. 

Sergi açılış kokteyli öncesi genç sanatçı katılımcılara serginin temasına  ve kendine dair tanıtım konuşması yaptı. 

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı sergiye renk verdi. Sergiye katılan sanatseverler sanatçının eserlerini çok beğendiler. 

Sergi; Teşvikiye’deki “Niş Art Galeri” de 15 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İlker Kayalı Kimdir?

1997 Ordu doğumlu.Ordu Merkez İlk ve Orta okulu'nda öğrenimini tamamladıktan sonra Ordu Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar lisesi Resim bölümü'nü okudu ve ardından Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazandı. Resim çalışmalarının yanı sıra sinema, tiyatro, edebiyat gibi alanlarda başarı gösterdi. Bir süre Ordu Dünya Yazarlar Evi'nde çalışmalarda bulundu. ''Martı Kafesi'' adlı müzik grubunun kurucusu ve solisti. İkonu haline gelen vosvoslar ile ressam camiasında tanınmıştır. Katıldığı sergiler ve sanatsal etkinlikler sonucu birçok başarı belgesi sahibi Kayalı, çalışmalarını ''İlker Kayalı Sanat Galerisi'' adlı yerinde devam ettirmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağalar KırmızıdırIlker KayalıResim Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol kahkahalı gala ‘Oblomov’
Bol kahkahalı gala ‘Oblomov’
Tahran'dan İstanbul'a kaçış hikayesi film oluyor
Tahran'dan İstanbul'a kaçış hikayesi film oluyor
Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
Ressamlar “Yeni Yıla Merhaba” dedi...
Ressamlar “Yeni Yıla Merhaba” dedi...
Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' açıldı
Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' açıldı
Halkın Yıldızları Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor!
Halkın Yıldızları Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor!
Grup Gündoğarken’in Yardım Konseri
Grup Gündoğarken’in Yardım Konseri
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti!
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti!
“Incepntion Of Dreams” Hayallerin Başlangıcı
“Incepntion Of Dreams” Hayallerin Başlangıcı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ