Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1430
ALTIN
454.191
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Mersin Mezitli'de 54 adet...
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapadokya'da Belha Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Belha Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:43
3 Okunma
Kapadokya'da Belha Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor

NEVŞEHİR - Anadolu’da 4’üncü yüzyıldan sonra Roma baskısından kaçan ilk Hristiyanların temel din öğretilerinin gerçekleştirildiği büyük merkezlerden biri olan Belha Manastırı, Nevşehir'in Avanos ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Özkonak Beldesi yakınlarında bulunuyor. Belha Manastırı, Roma döneminden beri kutsallığına inanılan ayazma suyu, zindanı, mutfağı, gözetleme kulesi ve Roma Hamamı ile ayakta kalmayı başarabilen kültür varlıklarından biri olarak yer alıyor. Belha Manastırı geçmiş dönemde görkemli yapısıyla kız ve erkeklerin farklı mekanlarda din eğitimi aldıkları önemli manastırlardan biri olarak da kullanıldı. Büyük bölümü tahrip olmuş olan Belha Manastırı’nın çökmüş olan ön bölümüne sonradan dört sütunlu bir giriş yapılarak tamamen çöküşü önlendi. Diğer odalarının çoğu yok olan manastır, restorasyon çalışması ile turizme kazandırılmayı bekliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Belha ManastırıTurizmKapadokya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
Tarih ve kültür hazinesi Barak kilimlerini yaşatmaya çalışıyorlar
Tarih ve kültür hazinesi Barak kilimlerini yaşatmaya çalışıyorlar
“EMOTION”  La Visione Art Gallery
“EMOTION”  La Visione Art Gallery
ŞAİR EMEL FETTAHLIOĞLU ‘’PEMBE MAVİ‘’ KİTABI ve ŞİİRLERİYLE KİMLİĞİNİ BULDU
ŞAİR EMEL FETTAHLIOĞLU ‘’PEMBE MAVİ‘’ KİTABI ve ŞİİRLERİYLE KİMLİĞİNİ BULDU
Bakan Ersoy: AKM'nin inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar lira
Bakan Ersoy: AKM'nin inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar lira
Dünya Basın Mensupları Derneği, 10. Yılını Çırağan Sarayı’nda Ödül Töreni İle Kutladı
Dünya Basın Mensupları Derneği, 10. Yılını Çırağan Sarayı’nda Ödül Töreni İle Kutladı
Mersin'de sanatsal heykellerle çocuklar, okumaya yönlendiriliyor
Mersin'de sanatsal heykellerle çocuklar, okumaya yönlendiriliyor
Kibyra'da bazilikal planlı kilisede 30 mezar bulundu
Kibyra'da bazilikal planlı kilisede 30 mezar bulundu
EVDEKİ SAAT ‘UZUNLAR’ İLE POPÜLER OLDU
EVDEKİ SAAT ‘UZUNLAR’ İLE POPÜLER OLDU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma