Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanı restore ediliyor

İSTANBUL - Kanuni Sultan Süleyman'a ait tören kaftanı, Topkapı Sarayı Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'nde ediliyor.



Topkapı Sarayı, Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'nde padişah elbiseleri koleksiyonları için koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor. Padişah elbiseleri koleksiyonunda padişahların hayattayken bizzat kendilerinin hazineye bıraktığı kıyafetler yer alıyor. Koleksiyonda Fatih Sultan Mehmet'ten son Osmanlı sultanına kadar olan döneme ait kıyafetler yer alıyor. Tekstil atölyesine restorasyon için getirilen son kıyafet, Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir tören kaftanı. Kaftan, padişaha özel dokunan İtalyan kadifesinden dikilmiş. 16. yüzyıla ait kaftan, lale desenlerine sahip. Kaftan, 'dijital doku analizi' ile restore ediliyor. Restorasyonun 4 ay sürmesi bekleniyor. Tekstil atölyesinde, Kanuni'ye ait kaftanının yanı sıra iki önemli eser daha bulunuyor. Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restore edilen padişah kıyafetlerinin, 2022 yılı içerisinde, Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Seferli Koğuşu'nda sergilenmesi planlanıyor.





"DİJİTAL DOKU ANALİZİYLE RESTORE EDİLECEK"



Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Başak Birsel, "16. yüzyıla ait Kanuni Sultan Süleyman kaftanı padişaha özel olarak dokunan İtalyan kadifeden imal edilmiştir. Aynı zamanda üzerinde Osmanlı'nın en klasik motiflerinden lale motifleriyle desenlenmiştir. Dijital doku analizi restorasyon sürecine başlamadan önce dijital doku analiziyle dokumanın en alt örgüsüne kadar inip çözülmelerdeki bozulmaları tespit ediyoruz akabinde uygulama planını hazırlıyoruz. Sonrasında da restorasyon sürecinde eserin orijinal malzemesine uygun malzemeleri tespit edip konservasyon sürecine başlıyoruz. 3-6 ay arasında arasında süren bir işlem olabiliyor ancak eserin durumuna göre değişebiliyor her eser aynı olmuyor. Biz Kanuni Sultan Süleyman'ın konservasyon çalışmasını 4 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Şu an Topkapı Sarayı'nda 3 kişilik bir ekip olarak sürdürüyoruz çalışmaları. Şu an atölyemizde Kanuni Sultan Süleyman'ın dışında 3. Ahmet'e ait kırmızı çuha malzemeden imal edilmiş bir samur kürk bulunmakta. Onun yanı sıra 16. yüzyılda kullanılmış bir tören kaftanı da bu proje dahilinde. Onlar da aynı şekilde dijital doku analiziyle restore edilecek" dedi.