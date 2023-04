Kan Çiçekleri’nin Cevdet’i Ekrem Aral Tuna “Aşkın Patolojisi’ni yazdı! 

Dizi setlerinden raflara

Ekrem Aral Tuna, son yıllarda ekranlarda adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Alparslan Büyük Selçuklu ve Baba dizilerinde gözüktükten sonra fenomen dizi Gibi’nin 3. Sezonunda Suat karakteri ile beğeni toplamıştı. Kanal 7’de ilk sezonu devam etmekte olan Kan Çiçekleri’nin her bir bölümü sadece birkaç günde milyonları bulan izlenmelere ulaşıyor. Üstelik Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sevilen dizi her yıl nisan ayında Cannes’da düzenlenen MIPTV’ye de katılıyor. Aynı zamanda klinik psikolog da olan oyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam burslu bir şekilde lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca klinik psikoloji yüksek lisansını da bitirdikten sonra mesleğini icra etmeye başlamış olsa da, oyunculuk ve yazma tutkusu bir adım daha öne geçti. Yazım hayatına kısa öyküler ve denemelerle başlayan Tuna, bugünlerde ilk romanı için heyecanla gün sayıyor. Ekrem Aral Tuna, editörlüğünü Aslı Tohumcu’nun yaptığı Aşkın Patolojisi adlı romanını yakın zamanda verdiği röportajda şöyle özetliyor.: Aşkın Patolojisi bizi Metin’le tanıştıracak ve onun sayesinde kendinle hesaplaşmanın, her şeyden önce kendine dürüst kalabilmenin değerini, yas dediğimiz sürecin ne kadar katmanlı ve kitaplarda yazıldığının aksine matematiğinin ne kadar karmaşık, sahibine has olduğunu, gerçeklik dediğimiz şeyin o kadar da matah bir şey olmadığını sorgulayacağız. Bir hap gibi yutup sonrasında sindirecek okuyucu. Aşkın Patolojisi kendisine yalan söylemeyenlerin ödülü, söyleyenlerin de panzehiri olacak.