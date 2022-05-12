Kalamış Sahil Lions Kulübü - Ödül Töreni

ZAMBAK KARABAY
İSTANBUL
Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde; 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü kulübün üyesi Sn. Lion Zerrin Tever’e Uluslararası Direktör Sn. Lion Prof. Dr. Hayri Ülgen tarafından Melvin Jones Ödülü tören eşliğinde verildi. Aynı zamanda Kalamış Sahil Lions Kulübü’nün 10. kuruluş yıdönümü kutlaması da pasta kesilerek kutlandı.
Ayrıca; sanatçı İskender Doğan 80’li yılların müzik eşliğinde, Nostaljik Esintiler Müzik Topluluğu beraberinde geceye katılan tüm katılımcı konuklara güzel şarkılarıyla mutlu anlar yaşattı.
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