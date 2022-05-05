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Kakava ve hıdrellezin simgesi 'bahar tacı' yaptılar

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:57
Kakava ve hıdrellezin simgesi 'bahar tacı' yaptılar

EDİRNE - UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin ilk gününde Edirne'de Kent Müzesi'nde, etkinliğin simgelerinden 'Bahar Tacı'nın yapımı atölyesi düzenlendi. Çocukların ebeveynleriyle katıldığı etkinlikte, kakava ve hıdırellezin simgesi bahar taçları, çiçeklerle süslendi.

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında, Kent Müzesi'nde etkinliğin simgelerinden bahar tacı yapımı gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların ebeveynleriyle katıldığı etkinlikte, bahar tacı çiçeklerle süslendi.

Müze Rehberi Gizem Ateşçidir, amaçlarının hem baharı karşılamak hem de insanlara müze sevgisi aşılamak olduğunu söyledi. Önemli gün ve haftalarda bu tarz atölye çalışmaları yaptıklarını belirten Ateşçidir, "Her yıl şehrimizde 5- 6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri taçsız olmaz diyerek bir atölye çalışması düzenledik. Ücretsiz halka açık bu etkinliğimiz. Bol çiçekler ve farklı renklerle birlikte bahar tacı hazırlıyoruz. İnsanlara müzelerde biraz farkındalık yaratmak amacıyla bunu yapıyoruz. Genelde önemli gün ve haftalarda atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Yaklaşan anneler ve babalar günü ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası'nda da çalışmalar yapacaklarını dile getiren Ateşçidir, "Bununla birlikte çocuklarımızla geleceğin rehberleri çalışması yaptık, onun sertifika çalışmasını yapıyoruz. Yakında anneler günü daha sonra babalar günü ile ilgili atölye çalışması düzenleyeceğiz. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaştığında da müzemizde söyleşiler, imza günleri ve sergiler devam edecek" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 05.05.2022 15:05
Anahtar Kelimeler:
Bahar TacıKakavaHıdrellez
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