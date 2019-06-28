Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95625
ALTIN
262.210
DOLAR
5.7571
STERLİN
7.2798
EURO
6.5563
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı
Yunus şovunun yerini deniz kızları...
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KAHRAMANMARAŞLI ELİF ANA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR

1908'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana'nın inanılmaz hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor. 

KAHRAMANMARAŞLI ELİF ANA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR

1908'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana'nın inanılmaz hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor. 

28 Haziran 2019 Cuma 12:45
15 Okunma
KAHRAMANMARAŞLI ELİF ANA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR

İSTANBUL- Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan,  Hüseyin Usta, Ökkeş Sevimli ve ünlü oyuncu Kazım Çarman İsviçre'de kurdukları Life is a Movie Film Prodüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini ve filmin Elif Ana'nın doğup büyüdüğü topraklarda Maraş'ta çekileceğini  açıkladılar.

Senaryosunu usta oyuncu Semra Dinçer'in kaleme alacağı filmin müziklerini de uluslararası film festivallerinde ülkemizi gururla temsil eden ve ödülle dönen İrsel Çivit üstlenecek. Ayrıca projeye Kosova'dan katılan Kosovalı yapımcı Selim Qerka ve Kosova'nın ünlü tv yıldızı Arbnora Ademaj da projede yer alacağını ve böylesine etkileyici bir hayat hikayesinin sinemaya uyarlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

OYUNCU KADROSU OLAY YARATACAK
Filmin yapımcıları İsviçre'den yaptıkları açıklamada ''Elif Ana'nın hayatını beyaz perdeye biyografi türünde uyarlıyoruz ve oyuncu kadromuzla olay yaratacağız'' dediler. 

ELİF ANA KİMDİR?
Asıl adı Elif Sugan olan Elif Ana, sağlığında insanların yardımına koşmasıyla tanınır ve ermiş olduğuna inanılır. Bu yüzdendir ki çevresinde Elif Ana diye anılmıştır Akdemir köyünde yaşamış olup Türbesi de bu köyde bulunmaktadır. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşElif AnaInanılmaz Hayat HikayesiElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanserle mücadelesinde renkler yoldaşı oldu
Kanserle mücadelesinde renkler yoldaşı oldu
Yılda 500 ton bakır işlenerek ülke ve kent ekonomisine kazandırılıyor
Yılda 500 ton bakır işlenerek ülke ve kent ekonomisine kazandırılıyor
Kapadokya'da yaz tatili yoğunluğu
Kapadokya'da yaz tatili yoğunluğu
Oscar ödüllü aktör, İstanbul'a hayran kaldı
Oscar ödüllü aktör, İstanbul'a hayran kaldı
5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
Akıngüç koleksiyonu İKÜSAG’da
Akıngüç koleksiyonu İKÜSAG’da
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
ALTIN BOĞAZ SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN BOĞAZ SAHİPLERİNİ BULDU
Anadolu Yakası Lions Kulüplerinin Dönem Sonu Teşekkür Toplantısı...
Anadolu Yakası Lions Kulüplerinin Dönem Sonu Teşekkür Toplantısı...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans