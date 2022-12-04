“Kafkas Tebeşir Dairesi” Kozyatağı Kültür Merkezi’nde

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde, Kubilay Karslıoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Usta oyuncu Mehmet Ali Kaptanlar ve başarılı oyuncu Atlas Karan Tumluer’in de aralarında bulunduğu ekibiyle, Bertolt Brecht tarafından 1944 yılında kaleme alınan “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyunu 13-14-15-16-17 Aralık İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Tiyatronun Konusu

Oyun, savaş zamanı Gürcistan’daki iç karışıklıktan faydalanılarak hain bir tuzak ile yıkılan düzenin soylu mirasının bir köylü kızda kalmasını ve savaş sonrası mülk sahibinin dönüp düzenini yeniden kurmak istediğinde analığın mahkemelik oluşunu gösterirken; koltuğunda Azdak’ın oturduğu Adaletin, mülkiyetten mi yoksa emekten mi yana olduğunu heyecanlı, eğlenceli ve maceralı bir kaçış yolculuğunda birlikte bulduruyor.

OYUNCULAR

Azdak: Mehmet Ali Kaptanlar

Şişman Prens / Yusuf: Can Şıkyıldız

Kaynana / Aşçı-Hizmetçi: Jale Yücel

Ozan / Lavrenti / İhtiyar Adam / Hancı: Sertel Uğur

Ozan / Gelin / İhtiyar Kadın: Duygu Urhan

Valinin Karısı: Demet İyigün

Gruşa: Zeynep Deniz Denker

Pusatlı / II. Hekim / Mimar / Topal / 2. Avukat / Köylü: Burak Çağlar

Simon / Pusatlı / Atlı: Emir Üstündağ

Onbaşı / Yeğen / Keşiş / Vali / Atlı / Seyis: Mert Asker

I. Hekim / Mimar / İhtiyar / Avukat / Sakat / I. Tacir / Kaçak: Kamil Gençtürk

Pusatlı / Seyis / Atlı: Burak Aksak

Ludovika / Genç Hanım / Hizmetçi / Mişel: Tuğçe Topçu

Hizmetçi / Köylü Kadın: Duygu Başkaya

Pusatlı / Seyis/ Aşçı / Şava: Atlas Karan Tumluer

Yaver / Pusatlı / Şantajcı: Arda Kaptanlar

Hizmetçi / Yaşlı Hanım / Tacir: Kadın Saliha Cansu Saka

Pusatlı / Doktor: Selim Ata Polat