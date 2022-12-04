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“Kafkas Tebeşir Dairesi” Kozyatağı Kültür Merkezi’nde

“Kafkas Tebeşir Dairesi” oyunu 13-14-15-16-17 Aralık İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

04 Aralık 2022 Pazar 15:46
“Kafkas Tebeşir Dairesi” Kozyatağı Kültür Merkezi’nde

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde, Kubilay Karslıoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Usta oyuncu Mehmet Ali Kaptanlar ve başarılı oyuncu Atlas Karan Tumluer’in de aralarında bulunduğu ekibiyle, Bertolt Brecht tarafından 1944 yılında kaleme alınan “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyunu 13-14-15-16-17 Aralık İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Tiyatronun Konusu

Oyun, savaş zamanı Gürcistan’daki iç karışıklıktan faydalanılarak hain bir tuzak ile yıkılan düzenin soylu mirasının bir köylü kızda kalmasını ve savaş sonrası mülk sahibinin dönüp düzenini yeniden kurmak istediğinde analığın mahkemelik oluşunu gösterirken; koltuğunda Azdak’ın oturduğu Adaletin, mülkiyetten mi yoksa emekten mi yana olduğunu heyecanlı, eğlenceli ve maceralı bir kaçış yolculuğunda birlikte bulduruyor.

OYUNCULAR

Azdak: Mehmet Ali Kaptanlar
Şişman Prens / Yusuf: Can Şıkyıldız
Kaynana / Aşçı-Hizmetçi: Jale Yücel
Ozan / Lavrenti / İhtiyar Adam / Hancı: Sertel Uğur
Ozan / Gelin / İhtiyar Kadın: Duygu Urhan
Valinin Karısı: Demet İyigün
Gruşa: Zeynep Deniz Denker
Pusatlı / II. Hekim / Mimar / Topal / 2. Avukat / Köylü: Burak Çağlar
Simon / Pusatlı / Atlı: Emir Üstündağ
Onbaşı / Yeğen / Keşiş / Vali / Atlı / Seyis: Mert Asker
I. Hekim / Mimar / İhtiyar / Avukat / Sakat / I. Tacir / Kaçak: Kamil Gençtürk
Pusatlı / Seyis / Atlı: Burak Aksak
Ludovika / Genç Hanım / Hizmetçi / Mişel: Tuğçe Topçu
Hizmetçi / Köylü Kadın: Duygu Başkaya
Pusatlı / Seyis/ Aşçı / Şava: Atlas Karan Tumluer
Yaver / Pusatlı / Şantajcı: Arda Kaptanlar
Hizmetçi / Yaşlı Hanım / Tacir: Kadın Saliha Cansu Saka
Pusatlı / Doktor: Selim Ata Polat

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.12.2022 15:51
Anahtar Kelimeler:
Kafkas Tebeşir DairesiKozyatağı Kültür MerkeziKubilay KarslıoğluMehmet Ali KaptanlarAtlas Karan Tumluer
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