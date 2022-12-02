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"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor

Yazar ve Eğitmen Hülya Kavuzlu'nun ikinci çarpıcı çalışması "Kadir Kesretten Çıkış",  39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında ilk defa okuyucusuyla buluşuyor.

02 Aralık 2022 Cuma 15:15
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor

Dünya Din liderlerine gönderdiği "İslamiyet'e Çağrı Mektubu" ile dikkat çeken Yazar ve Eğitmen Hülya Kavuzlu'nun ikinci çarpıcı çalışması "Kadir Kesretten Çıkış",  39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında ilk defa okuyucusuyla buluşuyor.

Yazar kitabında; her insanın kendi özsel yaratım programını ortaya çıkarmasını sağlayacak özel bir Evrensel Kur’an Frekans çalışmasını okuyucusuna sunuyor. Dillerden bağımsız olarak herkesin Kur’an algoritmasını öğrenebileceğini aktarıyor.



Hülya Kavuzlu, 03 Aralık, Cumartesi günü saat 15.00'te ilk defa okuyucusuyla buluşuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kadir Kesretten ÇıkışHülya Kavuzlu
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