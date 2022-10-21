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KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 

Kadir Ablak “Bir Metropol’ün Anatomisi” İsimli Sergi ile 18 Ekim - 20 Kasım Tarihleri Arasında Corpus Galeri’de…

21 Ekim 2022 Cuma 23:18
KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 

İSTANBUL

Kadir Ablak, 18 Ekim - 20 Kasım tarihleri arasında Mehmet Demir küratörlüğü’nde Corpus Galeri’de edisyonlu tekstür baskı çalışmalarının yanı sıra tekstür baskı üzerine sanatçının müdahale ettiği karışık teknik eserleri de olmak üzere 50’den fazla eserinin yer aldığı “Bir Metropol’ün Anatomisi’’ isimli sergi ile eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacaktır.

Kadir Ablak eserlerinde, metropoliten kent mekanı olarak İstanbul’u sorunlaştırır; ancak bunu mimarlık disiplini açısından teknik bir indirgemenin ötesinde, insanın var-oluş sorunsalı bağlamında ve mekan kavramı içinden kurcalar. İstanbul’u pitoresk bir olgu halinde bakışa sunan yerleşik imge üretimini yapı-söküme alarak, gözlenen yapı stokunun mekansallığını çökertir. Bunu sağlamak üzere Kadir Ablak’ın tuval düzeninde uzak plan, eriyik/akışkan bir dile emanet edilmiştir. Kontursuz soyut etütler, ekspretif boya sürüşleri, ışık/gölge ilişkisini yadsıyan imgeler bir öte- zamanı duyumsatır. Tuvalin yakın planına yerleşen yapı stokundan uzak plâna ilerleyen bakışın tutunacağı bir perspektif, bir ufuk hattı ve kaçış noktası yoktur. Bu nedenle bakış boşlukta setreder; resimsel atmosferin mat, pastel atmosferi tarafından yutulur ve sonuçta ilk andan itibaren mekan sallantılı haldedir; bakışın tutunacağı bir dünya kurmaya elverişsiz bir negatif-mekandır.

Öyleyse çekincesiz söyleyebiliriz: Kadir Ablak, sorunlaştırdığı metropoliten kenti önce mekansallığı üzerinden çökertir. 

“Celal Soycan”

Bir Metropol’ün Anatomisi’’ sergisini 20 Kasım 2022 tarihine kadar Pazar günleri hariç saat 11.00 – 19.00 saat aralığında ziyaret edebilirsiniz.

İletişim: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria, No:127/ B2-03, Şişli - İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

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