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Kadın yazarlar Lüleburgaz'da buluşuyor

Trakya’da kadın yazarlar, Bizim Sahaf’ta düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geliyor. Yazarlar, farklı kategorilerdeki eserlerini okurları için imzalayacak.

16 Mart 2023 Perşembe 12:08
Kadın yazarlar Lüleburgaz'da buluşuyor

Kırklareli Lüleburgaz’da yer alan Bizim Sahaf kitapçısı, 17 Mart Cuma günü kadın yazarları ağırlayacak. İmza gününde okurları ile buluşacak yazarlar arasında Asya Nur ŞENER, Elif İpek BİLEK, Emine GÜRTOPRAKÖZDİLEK, İnci YILMAZŞİMŞEK, Nefise SERRA, NamigârDURAK BAŞBUĞOĞLU  ve Selcan AKTAŞ yer alacak. Saat 12.00 ‘de başlayacak etkinlik 16.00 ‘da sona erecek.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ‘den kadın yazarların bir araya gelerek kadın dayanışmasına katkı sağladığı bu buluşmalar, okurlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Bizim Sahaf’ta da yazarların eserlerine yoğun bir ilginin olacağı düşünülüyor.

Eserleri çocuk edebiyatından şiire, öyküden romana geniş bir yelpazede olan yazarlar, okurları için imzalarını atacaklar. İmza gününe katılacak okurlar, yazarlarla buluşarak kitaplarını imzalatma ve yazarlarla tanışma fırsatı bulacaklar.

Bu buluşma, Trakya’daki kadın yazarların çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve kadın dayanışmasını pekiştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Okurların yoğun ilgisiyle karşılaşacağı düşünülenbu etkinliğin, yazarların çalışmalarına ve kadın yazarların seslerine daha fazla kulak verilmesine vesile olacağı düşünülüyor. Etkinlik Bizim Sahaf Kitap Kafe ‘de Kocasinan, Yasemin Sk. No:1/A, 39780 Lüleburgaz/Kırklareli adresinde gerçekleşecek.

İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Kadın Yazarlar Lüleburgazda Buluşuyor
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