Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışmasına Başvurular Devam Ediyor

İSTANBUL- Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2023 için başvurular devam ediyor. Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen yarışmanın başvuruları 21 Nisan tarihine kadar Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

TFSF’nin danışmanlığında “Hayata Dair” temasıyla 18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet dijital renkli fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor. Yarışmanın 1’incisine 10 bin TL, 2’ncisine 7 bin 500 bin TL, 3’üncüsüne ise 5 bin TL para ödülü verilirken, 3 eser de 2 bin TL değerinde mansiyon ödülünün sahibi olacak. Fotoğrafları sergilenmeye hak kazanan eser sahiplerine de 750 TL’lik ödül verilecek.

Türkiye’nin en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e bugüne kadar 25 bini aşkın kişi 97 binin üzerinde fotoğrafla katıldı. TFSF danışmanlığında 17 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması, kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamayı ve fotoğraflar aracılığıyla hayata bakış açılarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ