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Kadıköy’de Cumhuriyet Korosu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Kadıköy’de Cumhuriyet Korosu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:00
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Kadıköy’de Cumhuriyet Korosu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ 



Kadıköy Caferağa Muhtarı Zeynep Ayman ve Şef Alaattin Alemdar tarafından 2016 yılında kurulan, Moda’nın Renkleri Müzik Kulübü’nün konserleri de adı gibi renkli geçiyor. Koro’nun özelliklerinden biri konserlerinde solo olmaması. Koristlerin kendi aralarındaki uyumu ve enerjileri sahneden seyircilere yansıyor. Koro’nun Cumhuriyet konserleri ise amatör bir ruhla yapılmış muhteşem bir gösteri. Cumhuriyet Konserlerinin bu yıl üçüncüsü geçtiğimiz akşam saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Atatürk’ün ve Cumhuriyet tarihinin anlatıldığı konserlerin bu seneki konusu Zübeyde Hanım. Fikriye ve Latife Hanımlar, Lozan, İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü’ye ait anılar, Tiyatro oyuncusu Kerem Kobanbay’ın anlatımı ile sunuldu. Kafkas Ekipi , Seymenler, Efe, Vals ve Tango yapan amatör toplulukların gösterileri , barkovizyonda anlatımları ve şarkıları tamamlayan video gösterisi, Ata’nın sevdiği şarkılar ve marşlar ile coşku dolu bir konser gerçekleşti. Konserin sponsorluğunu Ata’nın emri ile kurulmuş olan Moda Deniz Kulübü üstlendi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.11.2019 07:38
Anahtar Kelimeler:
KadıköyCumhuriyet Korosu
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