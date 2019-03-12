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Kadebostany Eskişehir’e geliyor

İsviçreli ünlü müzik grubu Kadebostany, “EskiFest 2019” festivali kapsamında Eskişehir’de konser verecek.

Kadebostany Eskişehir’e geliyor

İsviçreli ünlü müzik grubu Kadebostany, “EskiFest 2019” festivali kapsamında Eskişehir’de konser verecek.

12 Mart 2019 Salı 13:37
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Kadebostany Eskişehir’e geliyor

İSTANBUL - Eskişehir Mola Tesisleri'nde 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany sahne alacak. 4 gün sürecek festivalde, Kadebostany’nin yanı sıra Duman, Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Manga, Ceza’nın da aralarında olduğu 28 sanatçı konser verecek.

Müzikseverlere kamp imkânının da sunulacağı EskiFest 2019’un programı şöyle:

25 Nisan Perşembe: Şebnem Ferah, Selda Bağcan, Umut Kuzey, Can Gox, Niyazi Koyuncu, Sanışer feat. Sokrat St, Faça.

26 Nisan Cuma: Mor ve Ötesi, Manga, Pinhani, Melek Mosso, Gazapizm, Nova Norda, Efendi.

27 Nisan Cumartesi: Athena, Kadebostany, Ceza, Feridun Düzağaç, Sena Şener, Yirmi7, Emre Bulut.

28 Nisan Pazar: Duman, Cem Adrian, Gaye Su Akyol, Adamlar, Tuna Kiremitçi, Ezgi Aktan, Luka.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsviçreli ünlü Müzik Grubu KadebostanyEskişehir
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