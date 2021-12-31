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K. Muzaffer Gençer yapıtları Paris - Sınırsız Renkler’de

K. Muzaffer Gençer Eserleri Paris’te “Sınırsız Renkler” ile 2021’i uğurladı.

31 Aralık 2021 Cuma 11:04
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K. Muzaffer Gençer yapıtları Paris - Sınırsız Renkler’de

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Şair, Ressam K. Muzaffer Gençer’in üç ekspresyonist tablosu Paris Galerie Beauté du Matin Calme'de “Sınırsız Renkler” (couleurs sans frontieres ) uluslararası karma sergi ile 2021’i uğurladı.

L’Association de Togrul Narimanbekov başkanı Azerbaycanlı ünlü Ressam Prof. Asmar Narimanbekov tarafından 16- 20 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen sergide, birçok ülkeden  katılan 30 sanatçının çeşitli dallardaki eserleri pandemi koşullarına uygun olarak sunuldu.

K.Muzaffer Gençer “2 yıllık pandemi döneminde, renklerde sınır tanımayan uluslararası  sanatçıların, yine de sanatını sunabilme, aktarabilme ve kültür alışverişinde bulunabilme istek ve çabaları hem sanatı hem de sanatçıları destekliyor. 2022 yılı da sanat dolu olsun.”dedi.

K.MUZAFFER GENÇER         
İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD'de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır.
Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.
Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4, Paris Corrado Bortone Galeri'de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme'de 3 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019, Haziran 2021, Ekim 2021 ve Art Shopping Cote d'azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan  (Komotini, Selanik, Midilli)'de 7,  Hollanda- Amsterdam'da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik, Roma)’da 4 karma  ve toplamda  250’den fazla sergiye  katılmıştır. (Pandemi döneminde 24’ü on-line olmak üzere) Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yeralmıştır.  Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği  üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un”resim yarışması üçüncüsüdür.
“Sevi'ye Övgü” ve “Aşkımla Kıvançlıyım” adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
K. Muzaffer GençerParisSınırsız RenklerZambak Karabayönce Vatan
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