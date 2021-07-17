K. Muzaffer Gençer Eserleri Art Shopping Paris Louvre Müzesi‘nde

ZAMBAK KARABAY

Salgın nedeniyle Paris'te, uzun bir aradan beri yapılamayan Art Shopping etkinliği, pandemi koşullarına göre 18-19-20 Haziran 2021 tarihlerinde yeniden düzenlendi. Uluslararası etkinliğe, Asmar Art'dan katılan K.Muzaffer Gençer'in tabloları da dahil oldu. Çağdaş sanatçıların eserleri ile dolan salonlar, pandemide bir ayrıcalık oldu ve sanatçılar Louvre Müzesi Carrousel Salonları’nda eserlerini sergileme imkanı buldu.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve ATN Derneği Başkanı, Ünlü Ressam Asmar Narimanbekova 'nın standı Asmar Art 'da Azerbaycanlı, Gürcistanlı ve Fransız sanatçıların eserlerinin yanında Türk sanatçı olarak K.Muzaffer Gençer'in yapıtları da yer aldı.

Asmar Art 'dan, Art Shopping 'e yedinci kez katılan K.Muzaffer Gençer:

-“Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında yapılan Art Shopping'e katılmak beni çok mutlu ediyor. Sanatın son noktası olan bu organizasyonda eserlerimiz yerini buluyor. Bu çok önemli. İlgi görmesi... Beğenilmesi... Çağdaş Sanatın sevilmesi... Pandemi nedeniyle gidemedim ama eserlerim oradaydı” dedi.

K.MUZAFFER GENÇER

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme

Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi

[İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim

Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir.Canlı renk seçeneği ve kuvvetli

fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında

fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de

hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD’de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği

moda sektöründe kullanılmaktadır.

Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris

Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4,

Paris Corrado Bortone Galeri’de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme;de 2 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019, Haziran 2021ve Art Shopping Cote d’azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli) de 7, Hollanda-

Amsterdam’da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova,

Venedik, Roma)’da 3 karma ve toplamda 250’den fazla sergiye katılmıştır.

(Pandemi döneminde 22’si on-line olmak üzere) Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği

Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un”resim yarışması

üçüncüsüdür.

Sevi’ye Övgü ve aşkımla kıvançlıyım adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.