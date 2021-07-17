Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
496.39
DOLAR
8.5176
STERLİN
11.8167
EURO
10.1401
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım...
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri...
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla
Mahkemeden satılık 1.988 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

K. Muzaffer Gençer Eserleri Art Shopping Paris Louvre Müzesi‘nde

Şair, Ressam K.Muzaffer Gençer'in üç ekspresyonist tablosu Paris Louvre Müzesi Art Shopping'de sanatseverlerle buluştu.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:50
7 Okunma
K. Muzaffer Gençer Eserleri Art Shopping Paris Louvre Müzesi‘nde

ZAMBAK KARABAY

Salgın nedeniyle Paris'te, uzun bir aradan beri yapılamayan Art Shopping etkinliği, pandemi koşullarına göre 18-19-20 Haziran 2021 tarihlerinde yeniden düzenlendi. Uluslararası etkinliğe, Asmar Art'dan katılan K.Muzaffer Gençer'in tabloları da dahil oldu. Çağdaş sanatçıların eserleri ile dolan salonlar, pandemide bir ayrıcalık oldu ve sanatçılar Louvre Müzesi Carrousel Salonları’nda eserlerini sergileme imkanı buldu.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve ATN Derneği Başkanı, Ünlü Ressam Asmar Narimanbekova 'nın standı Asmar Art 'da  Azerbaycanlı, Gürcistanlı ve Fransız sanatçıların eserlerinin yanında Türk sanatçı olarak K.Muzaffer Gençer'in yapıtları da yer aldı.

Asmar Art 'dan, Art Shopping 'e yedinci kez katılan K.Muzaffer Gençer:

-“Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında yapılan Art Shopping'e katılmak beni çok mutlu ediyor. Sanatın son noktası olan bu organizasyonda eserlerimiz yerini buluyor. Bu çok önemli. İlgi görmesi... Beğenilmesi... Çağdaş Sanatın sevilmesi... Pandemi nedeniyle gidemedim ama eserlerim oradaydı” dedi. 

K.MUZAFFER GENÇER

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme

Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi

[İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim

Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir.Canlı renk seçeneği ve kuvvetli

fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında

fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de

hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD’de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği

moda sektöründe kullanılmaktadır.

Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris

Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4,

Paris Corrado Bortone Galeri’de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme;de 2 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019, Haziran 2021ve Art Shopping Cote d’azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli) de 7, Hollanda-

Amsterdam’da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova,

Venedik, Roma)’da 3 karma ve toplamda 250’den fazla sergiye katılmıştır.

(Pandemi döneminde 22’si on-line olmak üzere) Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği

Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un”resim yarışması

üçüncüsüdür.

Sevi’ye Övgü ve aşkımla kıvançlıyım adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
K. Muzaffer GençerArt ShoppingParis LouvreZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SUNSET” Sergisi – Bodrum Trafo Sanat Galeri’de 
“SUNSET” Sergisi – Bodrum Trafo Sanat Galeri’de 
Meliha Sözeri’nin İkinci Kişisel Sergisi Bozlu Art Project’de
Meliha Sözeri’nin İkinci Kişisel Sergisi Bozlu Art Project’de
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI
KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI
Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si
Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si
Açık hava klasik otomobil sergisinde nostalji rüzgarı esti
Açık hava klasik otomobil sergisinde nostalji rüzgarı esti
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma