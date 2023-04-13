Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.135,55
ALTIN
1.269,51
DOLAR
19,35
STERLİN
24,28
EURO
21,43
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Juno Kadersel Eş

Astrolog, kişisel gelişim uzmanı Cansu Müzeyyen Turan, Juno Kadersel eşlerimiz hakkında bilgi verdi

13 Nisan 2023 Perşembe 18:25
7 Okunma
Juno Kadersel Eş

İSTANBUL- "Juno mitolojide Jüpiterin resmi eşi ve Marsın annesidir. Tanrıların kraliçesidir ve tavus kuşu ile bağlantılıdır. Juno tamamen kadersel çalışır. Dişidir. Afroditten sonra en güzel tanrıça olarak bilinir. Güçlü ve liderdir. Juno haritamızda resmi ve kadersel birliktelikleri, çocuk doğumunu, yasal ortaklıkları, kadınlardan gelen destekleri ve aile kurmayı temsil eder. Görevi aileyi korumaktır" diyen Astroloji uzmanı Cansu Müzeyyen Turan, kadersel eşlerimizden şöyle bahsetti;  

Haritalarımızda Venüs aşkı temsil eder. Juno yasal olarak birlikte olacağımız yani kadersel eşimizi tarif eder. Venüsle Junoyu karıştırmamak gerekir. Junonun retro olup olmaması, bulunduğu ev, burç ve aldığı açılar evlilik ve gidişatı hakkında önemli bilgiler verir.

Her ne kadar kadın haritalarında doğum ile alakalı olduğu için net çalışsada gözlemlerim sonucu erkek haritalarındada etkili çalışmaktadır. Juno koç, terazi, yay, balık ve yengeç burçlarında güçlüdür. Haritanızda Juno ve Jüpiter kavuşumu veya iyi açıları varsa mutlu bir evliliğe işaret eder. Daha sonra Junonun Mars, Venüs ve Satürnle bağlantısına bakılmalıdır. Sinastride sizin Junonuzla partnerinizin Junosu, Jüpiteri, Güneşi veya Ayı kavuşum yapıyorsa bu ilişki evliliğe gidebilir. Aldığı diğer etkilerle birlikte ilişki hakkında önemli bilgiler verir.

Junonun bulunduğu burç ve ev, kadersel eşinizin karakteri ve nerede tanışabileceğinizle ilgili ipuçları vermektedir. Koç burcu 1. ev, boğa burcu 2. ev gibi düşünebilirsiniz.

Juno koç burcu: Hareketli, enerjik, aktif, sportif ve lider yapılı bir eş
Juno boğa burcu: Güvenilir, zevk ve keyif odaklı, fiziksel görüntüsünden etkilendiğiniz bir eş Juno ikizler burcu: Sosyal, akıllı, arkadaş canlısı, entelektüel bir eş
Juno yengeç burcu :Hassas, duygusal, evde vakit geçirmekten hoşlanan bir eş
Juno aslan burcu: Lükse düşkün, ortamlarda dikkat çeken, cömert bir eş
Juno başak burcu: Çalışkan, tertipli, iyi analiz yapabilen, mükemmelliyetçi bir eş
Juno terazi burcu: Gizemli, cazibeli, kıskanç ve tutkulu bir eş
Juno yay burcu : Eğitimli, hareketli, yabancı veya farklı bir kültürden bir eş
Juno oğlak burcu : Sorumluluk sahibi, olgun, resmi ve gelenekselci bir eş
Juno kova burcu : Özgür, bağımsız, marjinal ve sosyal bir eş
Juno balık burcu : Duygusal, fedakar, hayalperest ve sanatsal bir eş

HABER: GİZEM ÇAKAL 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.04.2023 18:43
Anahtar Kelimeler:
Juno Kadersel Eş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkçe pop müziğine yön veren isimler Zorlu'da
Türkçe pop müziğine yön veren isimler Zorlu'da
Dolunay Masalcıları'nın izinde
Dolunay Masalcıları'nın izinde
Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, yoğun ilgi ile karşılandı
Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, yoğun ilgi ile karşılandı
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi