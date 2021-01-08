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“Joın Us” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

08 Ocak 2021 Cuma 13:31
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“Joın Us” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 6 Ocak – 15 Ocak 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Joın Us” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahmet Başoğlu,Aliye Beğen, Ayşe Akpınar, Aysun Özkan, Aslıhan Özmen, Alican Üremişler, Başak Gülcan, Berk Erikçi, Burak Gülcan, Berk Erikçi, Burak Öğütlüoğlu, Bilun Marmara, Cem Turgay, Demet Doğan, Deniz Açıkalın, Deniz İpekçi, Elif Güneş, Emre Öztürk, Feryal Nemutlu, Gamze Gökçen, Gülay Çalıcıoğlu, Hatice Gönen, Helin Göksun, Jygyza Sydykova, Melek Sürmeli, Mert Ergün, Mina Kocailik, Mine Ergun, Müzeyyen S. Öztekin, Nina, Osman Aydoğdu, Özlem Çelik, Özlem Sucu, Pelin Şişman, Pınar Kurt, Sezin Mandacı, Sibel İlkiz, Süreyya Doğan, Şenay Can, Tuncer Tunç, Tuğçe Köse, Türkan Akkulak Koç, Umut Topuz 

Joın Us” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 15 Ocak 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim 0212 259 91 11

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Joın UsSergiLa Visione Sanat Art Gallery6 Ocak – 15 Ocak 2021önce VatanZambak Karabay
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