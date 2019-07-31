Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 50 bin euroya çıktı

ANTALYA - ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında, 6 Ağustos Salı günü, Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'in konseri öncesi bir ekip, otele gelerek, incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesi ile otel yönetimiyle ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. İstanbul'da 7 yıl önce konser veren Lopez, 2'nci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak.



LOCA FİYATI 50 BİN EUROYA YÜKSELDİ



Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan daha sonra 25 bin euroya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin euroyu buldu. Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez'in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez'i izleyeceği konuşuluyor.



150 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALACAK



Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.



'MÜTEVAZI TALEPLERİ VAR'



Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu üyesi Deniz Üstertuna, Jennifer Lopez konserinin sadece otellerinin markasına değil Türkiye'ye yapılmış yatırım olduğunu belirterek, ünlü şarkıcıyla anlaşmayı 6 aylık çalışma sonunda yapabildiklerini kaydetti. Lopez'in taleplerinin abartılı olmadığını aktaran Üstertuna, "Mütevazı talepleri var. Kendi ismine yakışan talepler. Havalimanından özel arazi aracıyla alınmak istedi. Otelimize ait helikopter de var, onunla da alabileceğimizi söyledik" dedi.



LOCALARDAN BİRİNİ KENDİSİ İÇİN İSTEDİ



Jennifer Lopez'in konser alanındaki locanın kendisine ayrılmasını istediğini belirten Deniz Üstertuna, "Özel misafirlerini burada ağırlamak istemiş olabilir. Bu sene doğum günü ve evlenmeyi düşünüyor. Locayı kimin için istediğini biz de o zaman göreceğiz" diye konuştu.



KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLI VİLLADA KALACAK



Lopez'e otelin en önemli villalarından biri olan Crown Villa'yı tavsiye ettiklerini aktaran Üstertuna, "O villada kalacağını düşünüyoruz. Bu villa kendi örneğinin en iyisi. Genelde, politikacıların ve sanatçıların kaldığı 3 katlı bir villa. 5 yatak odası var. 10 kişi kalabiliyor. Helikopter transferi veriyor. Bu villaya özel bir şoför ve araba veriyoruz. 3500 metrekarelik alandaki villanın ayrı havuzu var. Dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmezdir" dedi.



HELİKOPTERLE ŞEHİR TURU



Lopez'e helikopterle şehir turu ve Aspendos'u havadan gösterme teklifi yaptıklarını belirten da Üstertuna, "Jennifer Lopez'in burada yapacağı her paylaşım dünyanın her yerine ulaşacak. İsmini açıkladığımız anda bile çok ciddi talepler geldi. Satışlar çok iyi. Konser otel müşterisine ücretsiz ama minimum 7 gece konaklama şartımız var" diye konuştu.



800 IŞIK TALEBİ



Deniz Üstertuna ayrıca normal konserlerde 70- 80 ışık kullandıklarını belirterek, Lopez'in, konseri için kendilerinden 800 ışık talebinde bulunduğunu kaydetti.



BALAYINI ANTALYA'DA GEÇİRMESİ İÇİN TEKLİF



Jennifer Lopez'in 3 gece Antalya'da kalacağını belirten Deniz Üstertuna, "Burada dinlenecek. Evliliği söz konusu, balayını otelimizde geçirmesi için teklif yaptık. Yanıtını bekliyoruz" dedi.