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Jean-Luc Godard Film Ödülü Yönetmen Erdal KARA’nın

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:41
Jean-Luc Godard Film Ödülü Yönetmen Erdal KARA’nın

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Erdal KARA’nın senaryosunu yazıp yönettiği ve 2021 yılında Hindistan’ın KÜLT FİLM ÖDÜLLERİ kapsamında Kasım ayının “En İyi Eğitim Filmi” ödülünü kazanan “Yaşam Kulübesi” adlı 14 dakikalık kısa film, ünlü Yönetmen Jean- Luc Godard anısına düzenlenen Jean-Luc Godard Ödülleri -2022 yıllık film festivalinin finalist filmi ilan edildikten sonra yapılan jüri değerlendirmesinin ardından yılın ve dünyanın “En İyi Eğitim filmi” kategorisinde kazanan ilan edilip Jean-Luc Godard ödülüne layık görüldü.

12-13 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan film festival galasında dünyanın çeşitli ülkelerinden 55 filmin yanı sıra, Yaşam Kulübesi filmi de Hindistan’ın Kalküta şehrinde seyirci tarafından ilgiyle izlendi. Festival finalinde Eğitim kategorisinde ABD, Kanada, Hindistan ve Türkiye’den  5 filmin katıldığı ve profesyonel jüri üyelerince değerlendirildiği yarışmanın kazananı Erdal KARA’nın yazıp yönettiği Yaşam Kulübesi oldu.

Kazandığı filmin  galasında bulunamamaktan dolayı üzüntü duyduğunu bildiren Erdal Kara, “Yönetmenliğini yaptığım ikinci filmim Yaşam Kulübesi, 2021 yılında, pandeminin zor koşullarında gerçekleştirmemize rağmen çok sayıda film festivaline seçildi, ödüle layık görüldü.”

Cult Film Award Film festivali organizasyonu, Yönetmen Erdal Kara’ya gönderdiği mailde;

“Filminizin prestijli Jean-Luc Godard Ödülleri'ni kazandığını bildirmekten son derece memnunuz. Filminiz, KALKÜTA'DA CANLI İZLEYİCİ KİTLESİ  önünde İZELETİLMEK üzere KISA FİLM GÖSTERİM listesine alınmıştır. Yani, sıkı çalışmanızın karşılığını nihayet alıyorsunuz!  2022 JLGA Kupanız ve Sertifikanız Rotary Sadan, Kalküta, Hindistan'da düzenlenecek 5.Yıl Galasında sizlere verilecektir.”  şeklinde tebrik ve davet nezaketinde bulundu.

Etkinlik, basın toplantıları, ödül etkinliği, uluslararası sinema ünlüleri ve gazetecilerin katılımıyla kültürel program ile göz alıcı bir kırmızı halı prömiyeri yapıldı.Yönetmenlerle yapılan soru-cevap etkinliğinin ardından festival sona erdi.

Yönetmen ve senarist Erdal KARA Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Bilim Sanat Merkezinde görev yapmaktadır. Basılı 3 roman ve 2 öykü kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Yönetmenliğini üstlendiği 2 kısa film, 1 belgesel, 5 animasyon filmi bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 24.10.2022 10:43
Anahtar Kelimeler:
Nezahat GöçmenJeanLuc Godard Film Ödülü Yönetmen Erdal KARAnın
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