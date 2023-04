Japon anime filmi “Suzume” 26 Mayıs’ta vizyonda

İSTANBUL- Your Name ve Weathering with You filmlerinin ödüllü yönetmeni Makoto Shinkai’nin tarafından hazırlanan Japon animasyon filmi Suzume, 26 Mayıs’ta ülkemizde seyirciyle buluşuyor. Uluslararası prömiyerini Berlin Film Festivali’nde gerçekleştiren ve dünya çapında 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan film, gizemli kapıların çağırdığı 17 yaşındaki Suzume’nin kapıları kapatma yolculuğunu anlatıyor.

Gökyüzün kızıla döndüğü, yerin titremeye başladığı Japonya’da felaket kapıdadır. Ülkesini kurtarma misyonunu kararlı bir genç olan Suzume üstlenir. Bütün ülkeye kaos getiren gizemli kapıları kapatmak, başkalarının göremediği doğaüstü güçleri görebilen kahramanımızın görevidir. Böylece, bütün ülkenin kaderinin bağlı olduğu tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

HABER: GİZEM ÇAKAL