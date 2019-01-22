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Jale İris Gökçe & “Kaos”

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız…

Jale İris Gökçe & “Kaos”

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız…

22 Ocak 2019 Salı 17:46
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Jale İris Gökçe & “Kaos”

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Jale İris Gökçe’nin “Kaos” adını verdiği sergisi 18 Ocak Cuma günü Ramada İstanbul Asia Hotel’de açıldı. Sanatçının 5. kişisel sergisi olan “Kaos“ta 14 eseri yer alıyor. 

Düzenlenen kokteylle açılan sergi, Gökçe’nin “Bu sergi, Kaos ile kurduğum bir hakikat deneyimi. Bireyselden toplumsala ve kozmosa dair… Birçok şeyin askıya alındığı sessiz bir diyalog. Bu grotesk, bu karnavalesk oluşa müphem bir gülüş eşlik ediyor: Bakhtin’in gülüşü…” sözleri ile tanımladığı sergi, Ramada İstanbul Asia, Mahir İz Caddesi No: 32 Altunizade-Üsküdar/İstanbul adresinde 25 Ocak 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


Jale İris Gökçe Kimdir?

1984 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde okudu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü’nden Yüksek Lisans, 2016 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Bölümü’nden Sanatta Doktora derecesi aldı. 

Sanatsal çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdüren Jale İris Gökçe, sanatçı sorumluluğu temelinde interdisipliner ve kavramsal projeler üzerindeki çalışmaları ile biliniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Jale İris GökçeKaosRamada Istanbul Asia Hotel
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