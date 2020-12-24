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İznik Bazilikası'na Göbeklitepe Modeli

100 yılın keşfi olarak değerlendirilen İznik Bazilikası’nda devam eden çalışmalar hakkında toplantı gerçekleşti.

24 Aralık 2020 Perşembe 16:37
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İznik Bazilikası'na Göbeklitepe Modeli

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Türkmenoğlu, Prof. Dr. Murat Taş, İznik Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü, Ar-ge Şube Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği temsilcileri Bazilika gündemiyle araya geldi.

Geniş katılımlı toplantıda dünya kamuoyu tarafından 100 yılın keşfi olarak' nitelendirilen Bazilika’nın ziyarete nasıl açılabileceği masaya yatırıldı. Kazı çalışmalarının sürdüğü Bazilika ziyarete açılmamış olsa da turizm açısından dünyanın merakla takip ettiği alanlar arasında yer alıyor. Toplantıda, 100 yılın keşfi olarak nitelendirilen İznik Gölü’ndeki Bazilika’nın Göbeklitepe’de uygulanan modele benzer bir yaklaşımla tarihe ve doğaya zarar vermeyecek bir yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı ve farklı kurumların yetki alanı içerisinde kalması nedeniyle proje oluşturma ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için gerçekleştirilecek sürecin Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılmasına karar verildi.

Çalışmalar belli bir noktaya getirildiğinde Bursa Büyükşehir Başkanı Sn. Alinur Aktaş’a sunulacak ve konu hakkındaki detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. Surları, kapıları, müzeleri ve tarihi mekanlarıyla çok önemli bir bölge olan İznik’te Bazilika’nın ziyarete açılmasının tüm dünyanın ilgisini çekeceği ve turizm açısından da Türkiye’nin çok önemli bir çekim merkezine dönüşebileceği düşünülüyor.

Önce Vatan Gazetesi

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İznik Bazilikasına Göbeklitepe ModeliMustafa Yıldız
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