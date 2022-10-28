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İzmir Kitap Fuarı açıldı; 10 gün ziyaret edilebilecek

28 Ekim 2022 Cuma 15:01
İzmir Kitap Fuarı açıldı; 10 gün ziyaret edilebilecek

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 10 gün devam edecek kitap fuarı açıldı. İmza günleri, söyleşi ve etkinliklerin yer aldığı fuarda, yazar ve yayıncılar kitapseverlerle bir araya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından İzmir'de ilk kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar İzmir'de B holünde yapılan törenle başlayan kitap fuarında, yazar ve yayıcılar kitapseverlerle bir araya geldi. 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak olan fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak fuar ve boyunca 800’e yakın imza günü, etkinlik ve söyleşi yapılacak. İzmir Kitap Fuarı’nın açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SNS Fuarcılık Temsilcisi Saruhan Simsaroğlu, İZKİTAP'ın Onur Konuğu Nedim Gürsel, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, yazar Hanri Benazus, siyasi partilerin temsilcileri, okurlar, yazarlar katıldı.

'DÜŞÜNCENİN VE SANATIN KALBİ İZMİR'DE ATIYOR'

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her mahalleye kütüphane kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Kitap bağışının 30 bine aştığını dile getiren Soyer, 26 muhtarlığa kütüphane kurduklarını aktardı. Hedeflerinin 50 kütüphane olduğunu değinen Soyer, "Arka sokaklardaki vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Kitap; vicdandır. Çünkü dünyayı bir başkasının gözünden anlamamızı sağlar. Kitap; tecrübedir. Mümkün olduğu kadar hata yapmadan öğrenebilmenin aracıdır. Kitapları okuyan ve yazanları desteklemek için, İzmir’i büyük bir düşünce meydanı haline getirmek istiyoruz. Bu fuar aslında bu gayretin sonucu. Yayıncılık sektörümüzü bütün bileşenleriyle İzmir’de buluşturan bu fuar sayesinde, düşüncenin ve sanatın kalbi yine İzmir'de atıyor" dedi. 

'İYİ Kİ İZMİR VAR, İYİ Kİ KİTAPLAR VAR'

İzmir Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu Nedim Gürsel ise "Şu talihli ömrümde birçok kitap fuarına katılma imkanım oldu. Bu fuarın benim için özel bir anlamı var. Bir kere İzmir’de olmak çok güzel. İyi ki İzmir var, iyi kitaplar var ve iyi ki yazarlar da var. Dedemin yanında Akhisar’dayken hep denizi görmek isterdim. Bir gün fırsat oldu ve ilk defa denizi İnciraltı’nda gördüm. O gün çocukluğumda duyduğum hissi bugün burada duyuyorum" diye konuştu. 

'İZMİR KİTAP FUARI AYRI BİR ÖNEMİ VAR'

İzmir Kitap Fuarı’nın ayrı bir önemi olduğunu belirten SNS Fuarcılık Temsilcisi Saruhan Simsaroğlu, şunları kaydetti:

"İlk kitap fuarımız değil ama açılışında bulunduğumuz en önemli kitap fuarı. Biz hayatın büyük bölümünü cephede geçirmesine rağmen yanından kitabı eksik etmeyen, en yoğun zamanlarında bile elinden kitap düşmeyen, 4 bin kitap okumakla kalmayıp bir düzineye yakın da kitap yazan bir liderin kurduğu Cumhuriyetin çocuklarıyız. Bize düşen görevin de Atatürk'ün mirasını korurken kitapları yanımızdan eksik etmemek, okuma kültürümüzü geliştirmek olduğunu düşünüyorum."

Konuşmalarının ardından Başkan Tunç Soyer, Nedim Gürsel’e günün anısına plaket verdi.

NEDİM GÜRSEL, SÖYLEŞİYE KATILACAK

Fuarın onur konuğu, Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel oldu. Gürsel, 29 Ekim’deki söyleşide ziyaretçilerle buluşacak. Aynı gün saat 14.30’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, '100'üncü Yılında Türkiye Cumhuriyeti' konulu söyleşiye katılacak. Söyleşide Timur Soykan, Aytunç Erkin ve Murat Ağırel de yer alacak. 29 Ekim’de 14.00’te Ahmet Ümit ve Timur Soykan’ın da imza günü yapılacak. 30 Ekim 13.00’te Suat Çağlayan, 4 Kasım 17.00’de Buket Uzuner, 5 Kasım 12.00’de Sinan Meydan, 6 Kasım 14.00’te Ahmet Telli de imza gününde okurlarıyla buluşacak. 

DHA

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İzmir Kitap Fuarı
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