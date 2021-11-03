‘İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

NEDRET HOTUN

BURSA

Ekim ayında çekimleri tamamlanan, başrolünde ünlü oyuncu Nejat İşler'in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler var.

‘İyi Adamın 10 Günü’ filmi oyuncu kadrosuyla çok konuşuldu

Ay Yapım’ın Netflix için çektiği “İyi Adamın 10 Günü” filmi, Nejat İşler’in hayat vereceği eski bir avukat olan Sadık’ın 10 günlük macerasını konu alıyor. Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler’in yanı sıra Barış Falay, Esra Ronabar, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan, Kadir Çermik ve Tuğrul Altınkara gibi ünlü isimler yer alıyor.