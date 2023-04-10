İstanbul’un sanat, yapay zeka ve teknolojiler odağındaki programı açıklandı

İSTANBUL- Bu sene 7.kez Zorlu PSM’de %100 Music’in katkılarıyla gerçekleştirilecek Sónar Istanbul’da, BtcTurk’un sponsorluğunda düzenlenecek yaratıcılık ve teknoloji platformu Sónar+D Istanbul’un programı açıklandı. 28, 29 ve 30 Nisan’da gerçekleştirilecek Sónar+D Istanbul, bu yıl giderek daha fazla merak uyandıran iki konuyu ele alarak yapay zeka ile Web 3.0 odağında gerçekleştirilecek. Her iki temayı odağına alan paneller, masterclass’lar, VR enstalasyonları ve müzikle teknolojinin birleştiği canlı performanslar Sónar+D Istanbul’da yer alacak.

HABER: GİZEM ELÇİ