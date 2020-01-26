“İstanbul’un Renkleri” Zhanara Sabdenova Sergisi

ZAMBAK KARABAY

Şehrin kalbini eski bir ruhla duyun… Camiler ne anlatıyor? Kimleri karşılıyor ve uğurluyor? İnsanlardan ayrı, bağımsız ve gururlu yaşayan bu şehir sizinle hangi dili konuşacak? Tanıdık ama sıra dışı bir İstanbul yansıması yaşama duyarlı herkesi bekliyor!

7 yıldır Maltepe’de yaşayan Sabdehova, uluslararası alanda Resim Sanatı’nın başarılı isimleri arasında yer alıyor. Çalışmalarında İstanbul’un güçlü ruhunu, tarihini ve gizemli yanlarının nasıl nefes aldığını renklerin sihirli gücüyle anlatan sanatçı, İstanbul’u bambaşka bir gözle dünyaya yansıtıyor.

Sanatçı Zhanara Sabdevova; sergisindeki eserlerini görmeye sadece sanatseverleri değil, yaşama duyarlı herkesi görmeye davet ediyor...