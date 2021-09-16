İSTANBUL’DA CAZ ZAMANI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Festival bu yıl açılışını Galata Port İstanbul Polat Postanesi’nde Elif Çağlar ve Defjen Daf Ensemble konserleriyle yapacak. Festivalde Selen Gülün'ün, kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan Kadınlar Matinesi projesi de sahnelenecek.

Kadınlar Matinesi'nde, Selen Gülün’e Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik eşlik edecek.

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions’ın geçen yıl yayımlanan Bir Zamanlar Şimdi albümünün ilk canlı performansı da bu festivalde yapılacak.

Okay Temiz, Oriental Wind’in 70’lerin başında Stockholm’de başlayan yolculuğunu festival sahnesine taşıyacak. Baki Duyarlar, JazzArk Project ile Şennur Dinleyen ve Tolga Karaslan’ı ağırlayacak.

Kamufle & Lara Di Lara, 2 Ekim akşamı Müze Gazhane’de konser verecek. Festival, 10 Ekim'e dek sürecek.