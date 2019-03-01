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İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrencilerinden Uluslararası Başarı

İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı 2. sınıf öğrencileri Büşra Taşkın ve Zeynep Dildar Gürcan, Polonya Katowice Silesia Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. ECOPOSTER yarışmasından ödülle döndü.

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrencilerinden Uluslararası Başarı

İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı 2. sınıf öğrencileri Büşra Taşkın ve Zeynep Dildar Gürcan, Polonya Katowice Silesia Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. ECOPOSTER yarışmasından ödülle döndü.

01 Mart 2019 Cuma 14:25
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İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrencilerinden Uluslararası Başarı

İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı 2. sınıf öğrencisi Büşra Taşkın, İklim Değişikliği ana temasıyla düzenlenen 9. ECOPOSTER yarışmasında “Mansiyon Ödülü” kazandı. Taşkın’ın çölün sıcaklığını ve buzulların soğukluğunu, bir devenin hörgüçlerindeki buz dağlarıyla yansıttığı çizimi, yarışmaya katılan bin 400 afiş arasından ödüle layık görüldü.

İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı 2. sınıf öğrencisi Zeynep Dildar Gürcan’ın, 'Switch On, Save The World' mesajıyla dünyayı kurtarma çağrısı yaptığı posteri ise “Sergileme Ödülü” kazandı. Gürcan’ın posteri, 9. ECOPOSTER sergisi kapsamında, Polonya'nın birçok kentinde sergilenecek.

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Istanbul şehir üniversitesiİstanbul Şehir Üniversitesi Öğrencilerinden Uluslararası Başarı
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