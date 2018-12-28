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İstanbul Modern sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı

2018'de 40 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 318 bin ziyaretçi ağırladı.

İstanbul Modern sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı

2018'de 40 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 318 bin ziyaretçi ağırladı.

28 Aralık 2018 Cuma 11:23
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İstanbul Modern sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı

İSTANBUL

İstanbul Modern, 2018 yılında 40 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluştururken 318 bin ziyaretçiyi de ağırladı.

İstanbul Modern'in açıklamasına göre, Karaköy'deki yeni bina tamamlanıncaya kadar Beyoğlu'nda faaliyetlerini sürdüren müze, 2018 yılını da dolu dolu geçirdi. Kısa bir taşınma molası veren müze, geçici mekanının açılışını çağdaş heykel sanatının en özgün, en yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg'in "İnsan Doğası" adlı sergisiyle mayıs ayında yaptı.

2018'de 6 sergiyle 151 sanatçıyı ağırlayan İstanbul Modern, koleksiyon sergilerinin ardından fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden Yıldız Moran'ın "Bir Dağ Masalı" adlı sergisini, sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Modern Sinema ise 10 özel programla 110 film gösterimi gerçekleştirdi.

14 yılda 7,5 milyon ziyaretçi

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, geçtiğimiz günlerde 14. yaşını kutlayan müzede bugüne kadar 7 sürekli, 55 süreli, 37 fotoğraf, 13 video ve 17 yurt dışı sergisi düzenlediklerini kaydetti.

Eczacıbaşı, müzeyi 14 yılda 7,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "2018 yılı İstanbul Modern için önemli bir değişim ve dönüşümün başlangıcı oldu. Karaköy'deki Antrepo binasına bir süreliğine veda edip, bize ev sahipliği yapacak Beyoğlu'ndaki geçici mekanımıza taşındık. 2019'da yeni müze binamızın hazırlıklarına hız verirken ülkemizin sanatsal yaratıcılığına katkı sağlayacak yeni projelerimizi de hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ise İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle iki yeni projeyi hayata geçireceklerine dikkati çekerek, Art Maker Lab Öğrenme Merkezi ve Uluslararası Misafir Sanatçı Programı'nı 2019 itibarıyla başlatacaklarını kaydetti.

Çalıkoğlu şöyle devam etti:

"Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, 7-15 yaş çocuk ve gençler için İstanbul Modern tarafından geliştirilen tasarlanan ve uygulanan bir deneyim alanı. 23 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedeflediğimiz bu merkezde özel teknolojik donanımlarla sanat yapıtına, üretimine, yaratıcılığa ve keşfetmeye odaklanılacak. Bir diğer proje ise Uluslararası Misafir Sanatçı Programı olacak. Dünyanın dört bir köşesinden 10 sanatçı, tasarımcı ve mimar, İstanbul'da zanaatkarlarla buluşarak birlikte üretim yapacak."

40 bin çocuk ve gence sanat eğitimi

Çocukların ve gençlerin sanat eğitimi olanaklarından yararlanması amacıyla müze içinde ve dışında pek çok çalışma yürüten İstanbul Modern'in tasarladığı 100'ün üzerindeki eğitim programlarından 2018 yılında yaklaşık 40 bin çocuk ve genç yararlandı.

İstanbul Modern'in işitme engelli çocuk ve gençlere yönelik hazırladığı "Sanatın Sözleri" projesi de 2018 yılında gerçekleşti. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Gala Modern 2017 Destekçileri'nin katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yıl boyunca uzman eşliğinde sergi gezileri, atölye uygulamaları ve orkestra çalışmaları gerçekleşti. 18 farklı etkinlik ile 96 işitme engelli çocuk ve gence ulaşılan programın sanatsal üretim alanını ise besteci Prof. Dr. Alper Maral'ın tasarladığı "Sanatın Sözleri Orkestrası" oluşturdu.

Twitter'da 6. sırada

İstanbul Modern'in web sitesi 400 bin ziyaretçiye ulaşırken Facebook, Twitter ve Instagram'daki toplam takipçi sayısı 3,5 milyonu aştı. Sosyal medyada Türkiye'de en çok takipçiye sahip müze olan İstanbul Modern, Twitter'da 2,9 milyon takipçiyle dünyadaki büyük müzeler arasında 6. sıraya yükseldi.

AA

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İstanbul Modern
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