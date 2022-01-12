Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,061.61
ALTIN
808.55
DOLAR
13.83
STERLİN
18.86
EURO
15.71
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak
Maltepe Üniversitesi araç satışı...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atıklar sanat eserine dönüştü

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:36
9 Okunma
İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atıklar sanat eserine dönüştü

İSTANBUL - Sanatçı Deniz Sağdıç, İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atık malzemelerini sanata dönüştürdü. Sağdıç, havalimanından toplanan plastik kutular, poşetler gibi malzemeleri kullanarak yaptığı portre eserlerin bulunduğu Sıfır Noktası sergisiyle büyük beğeni topladı.


 

2019 yılında Milano'ya gitmek için havalimanına gelen ve sırada bir eser ortaya çıkarma fikrini kafasında oluşturan sanatçı Sağdıç'ın projesi '0' Sıfır Noktası sergisi İstanbul Havalimanı'nda hayat buldu. Havalimanında yolcuların bıraktığı katı atıklar, İGA ve paydaşlar firmalarda görev yapan personelin giydiği üniforma parçalar, keşfi yapılan plastik kutular, çöp poşetleri, kablolar, düğmeler gibi kullanılmış/atık hale gelmiş malzemelerden porteler yapan Sağdıç ve ekibinin 20 eseri İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Eserlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü İGA’nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacak.


 

BÜTÜNLÜĞÜMÜZLE İLGİLİ BİR HİKAYE 


 

Farklı milletlerin özelliklerini taşıyan portrelerden oluşan 20 eserin yer aldığı serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Sanatçı Deniz Sağdıç, " Burada gördüğünüz bütün eserler her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluşuyor. Pet şişe kapaklarından, kartonlardan, alüminyum içecek kutularından, kablolardan oluşuyor. Burada gördüğünüz her bir nesne aslında bizim bütünlüğümüzle ilgili bir hikaye. İnsanların hayatına temas edebileceğimiz sıfır noktasından tekrar yeni bir bakışla insanlara dokunabileceğimiz bu alanda hep birlikte projeyi ortaya koymak inanılmaz keyifliydi. Bunun da herkes tarafından algılanıyor olması, sanatın anlamının tekrar gündelik nesnelerle, eşyalarla aslında o kadar da kopuk bir şey olmadığını, hepimizin bu sanatın içinde nasıl var olduğumuzu hatırlatacak" dedi.


 

BU ESERLER BİZLERİ HEYECANLANDIRIYOR


 

Eserlerin yapımında kullanılan tüm malzemelerin tamamının atık malzemeler kullanılarak yapıldığını ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise şunları söyledi:


 

“Bugün burada bizleri bir araya getiren Deniz Sağdıç’ın ‘Sıfır Noktası’ sergisi ileri dönüşümün önemini vurguluyor. Bu eserleri İGA ve paydaşların markalarını taşıyan eski üniformalardan, İstanbul Havalimanı atık yönetim merkezi tarafından tespit ve keşfi yapılan plastik kutulardan, çöp poşetleri, kablolar gibi kullanılmış atık haline gelmiş malzemelerden yapılıyor olması  İGA olarak bizi ayrıca heyecanlandırmaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanatçı Deniz SağdıçIstanbul HavalimanıKatı Atık Malzemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’
ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI
İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI
AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ
AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!
Devrim Erbil & Süleyman Saim Tekcan Sergisi - Ovoo Art
Devrim Erbil & Süleyman Saim Tekcan Sergisi - Ovoo Art
Tarihi eserler 'hayat buluyor'
Tarihi eserler 'hayat buluyor'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma