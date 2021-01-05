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İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 1 OCAK’TA ÇEVRİM İÇİ GÖSTERİME BAŞLADI

176 film gösterimi ile Türkiye’nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. 

05 Ocak 2021 Salı 17:07
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İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 1 OCAK’TA ÇEVRİM İÇİ GÖSTERİME BAŞLADI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Digital platformlar üzerinden erişimini kat kat artıran etkinliklerden biri olan ‘İstanbul Film Festivali’  yıl boyunca çevrim içi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimi ile Türkiye’nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. 

YENİ YILDA DA DEVAM EDİYOR

Çevrim içi gösterimler 2021’de devam edecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali yılın ilk 3 ayına yayılacak çevrim içi gösterim programı 1 Ocak 2021 Cuma günü festivalin çevrim içi platformu filmonline.iksv.org’da başladı. İstanbul Film Festivali çevrim içi gösterim programı kapsamında 2021’in ilk 3 ayı boyunca her hafta sonu 3 farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde 1 Ocak’ta her zamanki gibi 21.00’de başladı.  

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İstanbul Film Festivali1 OcakçevrimiçiGösterimönce VatanNEDRET HOTUN
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