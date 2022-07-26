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İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN

23 Temmuz Cumartesi günü kapılarını açan ve 14 Ağustos’a dek sürecek olan Türkiye’nin en uzun ve kapsamlı festivalinde tam 47 konser gerçekleşecek. 

26 Temmuz 2022 Salı 13:09
İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN

İSTANBUL- “İstanbul Çok Büyük, Sen Bi’de İstanbul’un Festivalini Gör!” sloganıyla şehrin kültür, sanat ve eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren İstanbul Festivali’nin üçüncü gününde sahnede 50. sanat yılını dolduran Selda Bağcan vardı. İstanbul Festivali’nde Selda Bağcan sahneye çıktığı ilk dakikalardan itibaren sergilediği performansla hayranlarını büyüledi. Coşkulu kalabalık konser boyunca Bağcan’a eşlik etti.

İstanbul Festivali’nde müzik şöleni bu hafta; 26 Temmuz’da Selami Şahin, 27 Temmuz’da Ceza ve Anıl Piyancı, 28 Temmuz’da Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna eşliğindeki ‘Kayahan Şarkıları Gecesi’, 29 Temmuz’da Uğur Aslan konserleriyle devam edecek.

Festivalin devamında ise; İlyas Altıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, Sefo, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Gülşen, Şimdi 90’lar Gecesinde “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”, Nükhet Duru ve Sena Şener konserleri müzik severlerle buluşacak. Festival aynı zamanda, İstanbul Şarkı Yarışması’na da ev sahipliği yapacak.

BİLETLER 30 TL’DEN SATILIYOR

1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması beklenen İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. İstanbul Festivali’nin biletleri 30 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.

ELİF HAYVALI

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İstanbul Çok BüyükSen Bide İstanbulun Festivalini GörSelda BağcanElif Hayvalı
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