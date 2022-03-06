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İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDAN…

'Limon' Semih Kaplanoğlu Rejisiyle Seyirci Karşısına Çıktı

06 Mart 2022 Pazar 21:47
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDAN…

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Yönetmen Semih Kaplanoğlu beyazperdeden sonra tiyatroda da yönetmenliğe adım attı. Kaplanoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde 'Limon' adlı oyunu sahneye koydu.

Mehmet Baydur'un yazdığı ilk oyunu olan Limon'un rejisi için yaklaşık iki aylık hazırlık süreci geçiren Kaplanoğlu sanat kariyerinde ilk defa bir tiyatro oyunuyla dün akşam Mecidiyeköy Büyük Sahnede tiyatroseverlerin karşısına çıktı. 

Baydur'un 'oyun içinde oyun' tekniğini kullandığı Kaplanoğlu rejisiyle sahnelenecek oyunda Dekor Tasarımını Aytuğ Dereli, Kostüm Tasarımını Dilek Kaplan, Işık Tasarımını Yakup Çartık, oyun müziklerini Mustafa Biber, Yönetmen Yardımcısılığını Esra Akbaş ve oyunun asistanlığını Merve Şeyma Zengin yaparken, Lebip Gökhan, Murat Sarı, Fatih Topçuoğlu, Nihal Dinçel, Melike Durak Aras, Çağıl Tekten ve Emre Çoldur karakterlere hayat veriyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Sevgül EroğluİSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDAN…Semih KaplanoğluLimonönce VatanYönetmenİstanbul Devlet TiyatrosuOyunTiyatro
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