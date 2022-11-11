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İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ promiyeri

9 Kasım çarşamba günü Küçükçekmece CKSM Sahnesi’nde ki prömiyere ilgi büyüktü.

11 Kasım 2022 Cuma 19:16
İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ promiyeri

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Alman şair ve yazar Bertold Brecht’in, 1940’lı yıllarda sürgün olduğu dönemde Çin efsanelerinden oluşan “Tebeşir Dairesi” masalından esinlenerek yazdığı oyunun çevirmenliğini Can Yücel, yönetmenliğini Kubilay Karslıoğlu üstleniyor.

“II. Dünya Savaşı’nın insanlığı nasıl etkilediğini ve savaş sonrasında ‘İnsanlık’ yararına ne olması gerektiğini” anlatan oyunda; Mehmet Ali Kaptanlar, Can Şıkyıldız, Jale Yücel, Sertel Uğur, Duygu Urhan, Demet İyigün, Zeynep Deniz Denker, Burak Çağlar, Emir Üstündağ, Mert Asker, Kamil Gençtürk, Burak Aksak, Tuğçe Topçu, Duygu Başkaya, Atlas Karan Tumluer, Arda Kaptanlar, Sabiha Cansu Saka, Selim Ata Polat rol alıyor.

Oyunun; dekor tasarımı Aytuğ Dereli, kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Akın Yılmaz, müziği Murat Gedikli, koreografi  Melike Durak Aras, dramaturgisi Derya Özer'e ait.

Bu keyifli oyun bu hafta Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde seyircileriyle olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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