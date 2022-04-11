İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Modern Dans Topluluğu’ndan Bir Yunus Emre projesi… 

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

BİR BEDENDEN İÇERİ , Yunus Emre külliyatını genç neslin gözünden gören; onun ruhunu günümüz kapsamına uyumlayarak çağdaş bir anlatım ile sahneye yansıtabilen genç dinamik sanatçıların elinden çıkan bir projedir.

MDTistanbul Proje Yönetmeni Beyhan Murphy’nin hem Devlet Opera ve Balesi içinden hem de bağımsız alandan davet ettiği 13 koreografın katılacağı bu projede, her koreograf Yunus Emre’nin sözlerinden yada şiirlerinden bir tane seçti ve manasından yola çıkan 5 dakikalık bir mini koreografi hazırladı.

Bu özel kreatif buluşma ile; Yunus Emre’nin yaradılana verdiği değer ve manevi yaşama dair dikkatimizi çektiği olgular açısından onun zamansız kimliğinin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Devlet Opera ve Balesi’nde ilk defa 13 dans yaratıcısı bir program altında toplanıyor. Projenin ayrıca bir özelliği, kurum dışından katılan koreografların bir dönemde eğitmen, koreograf ve dansçı olarak MDTist’e katkıda bulunmuş olmalarıdır.

7 koreograf Devlet Opera ve Balesi’nden; 6 koreograf ise bağımsız ve üniversite sektöründen katılan modern-çağdaş dansın koreograflarıdır.

Sahne yönetmenlğini Beyhan Murphy’nin yaptığı projede koreografiler;

Alper Marangoz, Aslı Öztürk, Bedirhan Dehmen, Can Gökdoğan, Deniz Alp, Ebru Cansız, Emre

Karaca, Evrim Akyay, Handan E.Doğan, Huri Murphy, Işıl Derya Bıçakçı, Mert Öztekin ve

Özgür Adam İnanç’a ait. Kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı Taner Aydın’a,sahne düzenleme MDTist’ e ait.

6 ve 20 Nisan 20:00 Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi (Fulya Sanat)

Fotoğraflar: Mehmet Turgut