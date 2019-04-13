“İstanbul Benim Rüyam” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Nur Ulubil 22. kişisel sergisi “İstanbul Benim Rüyam” ile 11 Nisan 2019 Perşembe günü Akatlar Kültür Merkezi‘ne konuk oldu. Çoğu İstanbul temalı 46 eserin yer aldığı sergi, kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşen kokteylle açıldı.

Nur Ulubil; son dönem çalışmalarından oluşan “İstanbul Benim Rüyam” adlı sergisi ile ilgili şunları söyledi:

“İstanbul’un bir film platosunu andıran tarihi dokuları her geçen gün büyük bir hızla yok oluyor. Bu eşsiz güzellik bir daha geriye dönemeyecek şekilde tarihin karanlıklarına gömülüyor ve kent beton yığını haline dönüşüyor. Bu durum her İstanbullu gibi benim de yüreğime dokunuyor. Bundan dolayı bu görüntüleri ölümsüzleştirmeyi bir insanlık, bir ressamlık görevi olarak görüyorum. Bu nedenle de resimlerimin teması eski İstanbul.”

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği mezunu olan Nur Ulubil, diş hekimliğini bıraktıktan sonra resim ve heykel çalışmalarına ağırlık vermiş. İstanbul temalı çalışmaları ile tanınan sanatçının çok sayıda yurt içi ve yurt dışı karma sergiye de katıldığı biliniyor. 2 tablosu TED’de, 1 tablosu Levent Tenis Kulübü’nde, 2 tablosu Türk – Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği’nde, 1 tablosu Atina’da Türk Büyükelçiliği ve 1 Atatürk Portresi tablosu da İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı’nda daimi olarak sergilenmektedir.

Ressamlar Derneği Sanat Evi ve Tokyo Macihida Uluslararası Grafik Sanatlar Müzesi’nce düzenlenen Art Turkey Japan Sergisinde ödüller kazanmıştır.

Çeşitli kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında çok sayıda eseri bulunan Nur Ulubil‘in “İstanbul Benim Rüyam” adlı kişisel sergisi, 20 Nisan 2019 tarihine kadar Akatlar Kültür Merkezi‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık.