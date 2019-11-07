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İşin İçinde İş Var

Tayfun Kaya bugüne kadar bir çok dergide, blogta ve gazetede yazıları yayınlanmıştır. Yazar 2011 yılından beri Önce Vatan gazetesinde ekonomi köşe yazarlığı yapmaktadır ve gazetede 400 kadar yazısı yayınlanmıştır. "İşin içinde iş var" kitabından sonra bir romanı kısa süre içinde raflarda yerini alacaktır.

İşin İçinde İş Var

Tayfun Kaya bugüne kadar bir çok dergide, blogta ve gazetede yazıları yayınlanmıştır. Yazar 2011 yılından beri Önce Vatan gazetesinde ekonomi köşe yazarlığı yapmaktadır ve gazetede 400 kadar yazısı yayınlanmıştır. "İşin içinde iş var" kitabından sonra bir romanı kısa süre içinde raflarda yerini alacaktır.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:22
16 Okunma
İşin İçinde İş Var

Tayfun Kaya, paranın ve ekonominin yolculuğunu sosyal ve siyasi gelişmelerle birlikte ele alırken, okuyucuya bütçe ipuçları vermeyi de ihmal etmiyor. Bir yandan “finans kapitalizmi” ya da enflasyonun siyasi bir karar olup olmadığını ele alırken, diğer yandan “Dolara mı altına mı yatırım yapmalı?”, “Faiz düşünce dolar artar mı?” gibi soruları sade ve ironik bir üslupla yanıtlıyor. Yazar, okuyucuyu da yanına alarak günlük yaşamı farklı bakış açısıyla görmeyi, birlikte düşünmeyi ve hatırlamayı başarıyor.

Her Darbe Bağıra Bağıra Yapılmaz

Dünyayı ve Ahireti Tükettiren

Para sadece dünyayı tükettirmez

Dolaylı vergi

Birbirine güvenmeyen AB’nin birliği

Küreselleşme adımı anarşizim mi?

Gizlenmiş Ekonomik Kriz

Gazi nedir?

Siz doğmadan önce olanlar

Solidarizm

Batılı’yı hep şaşırttık

“Bu Korkunç kılıcı kim icat etti?”

Haçlı seferleri, Moğollar derken hızırlar yetişiverdi

Eşitlik, tek düzelik

Davut ve Câlût

1860’lı Osmanlı’sı ile bugünkü Türkiye arasındaki ekonomik benzerlikler!..

® işareti nasıl doğdu!

“Ateş” insanoğlunun en büyük keşfi

İttihat ve Terakki’nin Ordu Planı

Başta ekonomi olmak üzere hemen her konunun fazlasıyla manipülatif yaklaşımla ele alındığı bir dönemde, medya ve siyasetin ya keskin bir karşıtlık ya da tam iç içe geçmişlik yaşadığı bir sürecin içinde, ekonomide olup bitenleri tüm angajmanlardan uzak şekilde ele alan Kaya, bu kitab›nda, ekonomi politikalarını ve yansımalarını sade, anlaşılır ve sonuçlardan doğrudan etkilenen bir gözle kaleme alıyor. Tam da ihtiyaç duyulduğu gibi… 

Prof. Dr. Ali Murat Vural

“Para esaretin yeni şeklidir” demiş Tolstoy. Tayfun Kaya ise “Kapitalizm sayesinde belki bir miktar paramız oldu ama yaşam için zaman kalmamış!” diye not düşüyor. Bu esirleşme sürecini ve şu dünyadaki sınırlı zamanlarımızı para peşinde koşarak ziyan etme davranışlarımız çok güzel hikâye ediliyor. “Keşke bu zaafımızı arada sırada hatırlamakla yetinmeyerek doğruları bir alışkanlık, bir hayat tarzı haline getirebilsek” dedirten etkileyici bir kitap. Tayfun Kaya’nın kalemine, emeğine, yüreğine sağlık. 

Mali Müşavir Lütfü Üreş

Paranın insan ilişkilerine ve değerlerimize etkisiyle ilişkileri nasıl şekillendireceği hususunda farkındalık yaratacak şekilde usta ekonomist ve gazeteci üslubu geniş bir bakışla ele alınıyor. Tam bir referans kitabı… Tebrikler değerli dostum.   

Em. Kur. Alb. Erdoğan Erhan

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İşin İçinde İş VarTayfun KayaYeni Kitap
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