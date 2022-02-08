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Işıl Işık’ın İmza Gününde Büyük Sevgi Seli

Başarılı Youtuber ve yazar Işıl Işık, takipçileriyle Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşen buluşma-imza günü etkinliğinde bir araya geldi. Yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen etkinlikte takipçileri adeta Işıl Işık’a sevgi gösterisinde bulundu.

08 Şubat 2022 Salı 15:05
Işıl Işık’ın İmza Gününde Büyük Sevgi Seli

HABER: DİNÇER KARACALAR

İmza kuyruğu İstiklal Caddesi’ne taştı

Youtube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden, araştırmış olduğu korku ve paranormal olayları anlatan ve özellikle genç kuşağın büyük ilgisini gören Işık Işık, günümüzün fenomen youtuberları arasında. Yaklaşık 1.2 milyon takipçisi bulunan Işıl Işık, ilk kitabını 2020 yılı Ekim ayında yayımladı. Kanalında paylaşmış olduğu hikayeleri derlediği Paranormal Hikayeler isimli kitap okurlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Devam eden süreçte korku-polisiye türünde kaleme aldığı ve seri olarak planladığı Tünelden Önceki Beyaz Ev isimli roman ise 2021 Haziran ayında raflardaki yerini aldı. Kısa sürede üst üste baskılar yapan Tünelden Önceki Beyaz Ev, çok satanlar listesine girmeyi de başarmıştı.

Yazar Işıl Işık, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü, İstiklal Caddesi’nde bulunan Beyoğlu Sineması’nda Yediveren Yayınları organizesiyle gerçekleşen buluşma-imza günü etkinliğine katıldı. Özellikle gençler imza gününe büyük ilgi gösterdi. Henüz etkinlik başlamadan oluşan kuyruk, zaman içerisinde sinema salonu ve pasajı aşarak İstiklal Cadde’sine taştı. 13-:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık olarak 5 bin kişinin üzerinde bir katılım gerçekleşti.

İmza günleri devam edecek

Pandemi tedbirleri kapsamında yaklaşık iki yıldır gerçekleşemeyen kitap fuarları ve imza günleri, kontrollü normalleşme çerçevesinde yeniden başladı. Işıl Işık, yeni imza ve buluşma günleri etkinlikleriyle okurlarıyla bir araya gelmeye devam edecek. Şubat ayı içerisinde Adana, Mart ayı içerisinde Bursa kitap fuarında imza günlerine katılacağı öğrenilen Işıl Işıl’ın, farklı imza ve buluşma günlerine de katılması bekleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu SinemasıIşıl Işık
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