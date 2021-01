IRMAK OR KEMANIYLA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise 2'nci sınıf keman öğrencisi Irmak Or (16), anne karnında müzikle tanıştı. Babasının çaldığı kemana anne karnında tepkiler veren Irmak, şimdilerde uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Yunanistan'da düzenlenen The Muse International Music Competition'da 3'üncü, Viyana'da düzenlenen Imca Musıc Competition'da 2'nci, 2020'de İspanya Music and Awards'ta kendi yaş kategorisinde 2'nci olan Irmak Or, dünyaca ünlü virtüöz olmak istiyor.

Antalya’da yaşayan Irmak Or’un müzikle tanışması anne karnında başladı. Babasının çaldığı keman sesine anne karnında tepkiler veren Irmak, daha 4 yaşındayken babasının yaptığı kemanı eline alarak 500 küçük kemancı rekor denemesine katıldı

2019 yılında 300 çocuk arasından seçilen 60 çocuktan biri olan Irmak, Belçika’da Fazıl Say’ın desteklediği Musica Mundi’de 15 gün konser verdi. 2019 yılında Yunanistan’da düzenlenen The Muse Internatıonal Music Competition’da 3’üncü, Viyana’da düzenlenen Imca Musıc Competition’da 2’inci, 2020’de İspanya Music and Awards’ta kendi yaş kategorisinde 2’nci olan Irmak Or, yine 2020 yılında Viyana’da düzenlenen World Music Competition’da National Prize Ödülü aldı. Uluslararası yarışmalarda gururla Türkiye’yi temsil eden Irmak, ünlü bir virtüöz olmak istiyor.