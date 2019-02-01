İranlı Sanatçı Yeganeh Khosravi Manesh’in Sergisi...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Sergiye katılan sanatseverler sanatçıların tüm eserlerini beğendiler ve bol bol fotoğraf çektirdiler...

1992 Tahran doğumlu ve Soore Sanat Üniversitesi Resim bölümü mezunu sanatçının sergisi 9 Şubat’a kadar devam edecektir.

Katıldığı Sergiler:

Soore Sanat Üniversitesi Mezunlar Sergisi

Ham Neshini _ Milad Kulesi Galerisi 2015 Tahran

Naghsh Khiyal _ Saba Galeri 2015 Tahran

Evrim _ Zhinoos Galeri 2017 Tahran

Nasıl...? _ Saye Galeri 2017 Tahran

Egemenlik _ Artem Galeri 2017 Los Angeles

Gran Premio Avrupa 2018 İtalya

Linda Farrell Galerisi 2018 Frances

2018, Euro Expo Sanat, Vernice Sanat Fuarı, Forli, İtalya

Duvar 7 Galeri 2018 Rusya

Yedinci Sonbahar, Neta Art Galeri, İstanbul 2019

Sergisinin Temasını Şu Şekilde Dile Getirdi:

Bak…

Her ağaç, Sabırlı ve dayanıklıdır, Sonbahar zamanı bile

Ölüm zamanı bile...

Ben insanların elinden bu ağaçlara sığınırım.

Sonbahar ormanı ve kayıbettiğim insan, daha güvenlidir insanların arasında olmaktan bile...

Kaçıyorum, bu ayakta ölmeğe doğru kaçıyorum.

Yalan söylemediği ve iftira etmediği yere kaçıyorum.

Ve ben Dalların beni koruduğu noktaya geliyorum.

Kuru ve solmuş olmasına rağmen.

Ama bu benim sığınağım.

Ağaçların dalları annemin kolları gibi.

Ağaçlar tanıklardır, her zaman tanıklık ettiler.

Dünyaya ve akrabalarına neler yaptıklarına

Ne kadar yakıldılar, ne kadar kırdılar, ne kadar yıkıldılar...

İnanıyorum...

Bir zaman, ağaçlarımın bu yoğun ve kuru ormanında aşkımı bulacağım.

Ve onunla kalacağım, iki yüzlü insanların şehrine gitmeden...