İranlı Sanatçı Yeganeh Khosravi Manesh’in Sergisi...

HABER: ZAMBAK KARABAY
Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Sergiye katılan sanatseverler sanatçıların tüm eserlerini beğendiler ve bol bol fotoğraf çektirdiler...
1992 Tahran doğumlu ve Soore Sanat Üniversitesi Resim bölümü mezunu sanatçının sergisi 9 Şubat’a kadar devam edecektir.
Katıldığı Sergiler:
Soore Sanat Üniversitesi Mezunlar Sergisi
Ham Neshini _ Milad Kulesi Galerisi 2015 Tahran
Naghsh Khiyal _ Saba Galeri 2015 Tahran
Evrim _ Zhinoos Galeri 2017 Tahran
Nasıl...? _ Saye Galeri 2017 Tahran
Egemenlik _ Artem Galeri 2017 Los Angeles
Gran Premio Avrupa 2018 İtalya
Linda Farrell Galerisi 2018 Frances
2018, Euro Expo Sanat, Vernice Sanat Fuarı, Forli, İtalya
Duvar 7 Galeri 2018 Rusya
Yedinci Sonbahar, Neta Art Galeri, İstanbul 2019
Sergisinin Temasını Şu Şekilde Dile Getirdi:
Bak…
Her ağaç, Sabırlı ve dayanıklıdır, Sonbahar zamanı bile
Ölüm zamanı bile...
Ben insanların elinden bu ağaçlara sığınırım.
Sonbahar ormanı ve kayıbettiğim insan, daha güvenlidir insanların arasında olmaktan bile...
Kaçıyorum, bu ayakta ölmeğe doğru kaçıyorum.
Yalan söylemediği ve iftira etmediği yere kaçıyorum.
Ve ben Dalların beni koruduğu noktaya geliyorum.
Kuru ve solmuş olmasına rağmen.
Ama bu benim sığınağım.
Ağaçların dalları annemin kolları gibi.
Ağaçlar tanıklardır, her zaman tanıklık ettiler.
Dünyaya ve akrabalarına neler yaptıklarına
Ne kadar yakıldılar, ne kadar kırdılar, ne kadar yıkıldılar...
İnanıyorum...
Bir zaman, ağaçlarımın bu yoğun ve kuru ormanında aşkımı bulacağım.
Ve onunla kalacağım, iki yüzlü insanların şehrine gitmeden...
Önce Vatan Gazetesi