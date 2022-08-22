Invıtatıon To Art Karma Sergi  

ZAMBAK KARABAY

Ataşehir AVM, Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Salonu, 18 Ağustos’da açılışı yapılan ve Küratörlüğünü Nihat Tokat’ın yaptığı birbirinden değerli sanatçıların “Invıtatıon To Art” Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide eseri olan Pelin Toğrul kısaca kendi tanıtımını yapıyor…

Pelin Toğrul 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde Ortaokul; Robert Kolej’de Lise ve Koç Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi aldı. 10 yıl kurumsal hayat tecrübesinden sonra yaratıcı işler yapmaya karar verdi. LaSalle College İstanbul’da İç Mimarlık eğitimi aldı. Orada aldığı eğitim onda yaratma, kalıcı bir şeyler yapma isteğini daha da kabarttı ve duvar sanatı ve doku eğitimi alıp bunları tablolaştırmaya karar verdi. Sanatında doğanın renklerinden ve şekillerinden esinlenerek duvarları eskitilmiş tablolarla süslemeye kararlı. 18-28 Ağustos boyunca Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Merkezi’nde Rumsos Galeri’nin düzenlediği karma sergide eserlerinden bazılarını görebilirsiniz.

Sergi; 28 Ağustos’a kadar Ataşehir AVM – Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Salonu Küçükbakkalköy, Şehit Şakir Elkovan Caddesi No: 20 Kat:3 Ataşehir / İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Nihat Tokat