Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.738,36
ALTIN
1.131,79
DOLAR
18,78
STERLİN
22,79
EURO
20,22
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı Alınacak
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi...
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320 konut satışa çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İNSANLIĞA İLK DEFA BU DENLİ KAPSAMLI SUNULAN KİTAP

Beden, zihin ve ruhun mükemmel uyumunu kazanmak isteyen herkes için!

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:21
İNSANLIĞA İLK DEFA BU DENLİ KAPSAMLI SUNULAN KİTAP

HABER: NEVAL KÜTÜK

Kitapları 73 dile çevrilen, Nobel barış ödülü adayı, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın Yoga serisi kitaplarının ikincisi olan “Bedeni Çalıştırma Sanatı” Kitabı’nın genişletilmiş dördüncü baskısı çıktı.

Akif Manaf bu eserinde “Bedeni Çalıştırma Sanatı”nı kapsamlı bir şekilde gereken tüm detaylarıyla hem derin teorik hem de pratik yönleriyle, kolay anlaşılır bir dille ve sistematik bir tarzda anlatmaktadır.

Bu olağanüstü kitap 480’den fazla tekniğin detaylı tarifini ve aşamalarını gösteren 500 kadar resim içermektedir. Kitapta her tekniğin beden üzerindeki özel tedavi edici etkileri ayrı ayrı açıklanmaktadır.

UYF Başkanı Akif Manaf eserde Bedeni Çalıştırma Sanatını tüm incelikleriyle anlatıyor ve şunları söylüyor:

“Bu kitapta Yoga kelimesini kullandığımızda Orijinal Yoga Sistemi’ni kastediyoruz. Günümüzde yaygın olan sözde yoga türleri ya da ekollerinden söz etmiyoruz. Bunlar, Orijinal Yoga Sistemi’nden alıntılar içermelerine rağmen sistemin özel olumlu etki ve yararlarına sahip değildirler.

Orijinal Yoga Sistemi aslen sadece teorik bir bilim değil, aynı zamanda pratik yani uygulamalı bir bilimdir. Yalnızca derin teorik bilgiye dayanan pratik uygulama kişiyi gerçek deneyim ve doğru anlayışa ulaştırır. Yoga, kişiyi daha iyi ve daha sağlıklı yaşama götüren bir yoldur.

Yoga, iş hayatında daha hızlı, becerikli ve verimli olmayı, hayatı tümüyle daha kontrollü yaşamayı sağlamaktadır. Birey zihnini ve duygularını daha iyi bir şekilde kontrol etmekte, fiziksel ve zihinsel uyuma ulaşmaktadır.

Yoga teknikleri insan karakterini fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel boyutlarda bütünleştirmektedir. İnsan ve evren arasında mükemmel uyum yakalanmaktadır. Bu içsel bir eğitim ve pozitifleşme işlemidir.

Birey bütün gizli potansiyellerini kullanmaktadır. İnsan bedenin, duyguların ve zihnin sınırlarını aşarak bilincin en yüksek düzeylerine ulaşmakta ve gerçek ebedî mutluluğun tadını çıkarmaktadır

Bu kitabın amacı Orijinal Yoga Sistemi’nin üçüncü, Asana basamağını orijinal kaynaklardan olduğu gibi insanlara aktarmaktır. Asana yani Yoga duruşlarının uygulanması çok boyutlu bir çalışmadır. Bu basit bir beden çalışması değildir. Duruşlar orijinal şekilde yapıldıkça çok boyutlu, olumlu ve kalıcı bir etki sağlamaktadır.

Bu kitabın konusu Yoga Asanaları olmasına rağmen Yoga sadece vücut duruşlarından oluşan bedensel bir çalışma değildir. Yoga insanoğlunun kendini tanımasına ve mükemmel bir şekilde geliştirmesine aracılık eden evrensel bilgi sistemidir. Bu sistem kişinin bedensel, zihinsel ve spiritüel yaşamına uyum ve denge getirerek, hayatı oluşturan her şeyle birlik içinde olma imkânı sunmaktadır.”

Yazar “Bedeni Çalıştırma Sanatı” eserinde tekniklerin yalnızca fiziksel yönünü değil, aynı zamanda çeşitli ince ayrıntılarını bilimsel açıklamalar ışığında aktarmaktadır.

Kitabın amacı; okuyuculara tam bir fiziksel sağlık, sinirsel denge, zihinsel rahatlık, berrak ve uyanık bir bilinç kazandırmaktır.

Sunulan detaylı açıklamalar ve resimler ile tüm teknikler son derece kolay anlaşılır bir bütünlükle işlenmiştir.

Yazar bu kitabıyla hem yeni başlayan hem de deneyimli okurlar için çok yararlı, güvenilir bir kaynak sunmuştur. “Bedeni Çalıştırma Sanatı” eserinde belirtilen özel teknikler düzenli uygulandığında fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık yaşam boyu korunabilecek ve komplike uygulamalar dahi zorlanmadan öğrenilebilecektir.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.01.2023 16:53
Anahtar Kelimeler:
Bedeni Çalıştırma SanatıAKİF MANAF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak
Ali Poyrazoğlu “Desiderata”da, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Yönetti…
Ali Poyrazoğlu “Desiderata”da, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Yönetti…
TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin galası yoğun katılımla gerçekleşti
TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin galası yoğun katılımla gerçekleşti
Erythrai Antik Kenti’nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı
Erythrai Antik Kenti’nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı
2 bin 350 yıllık tümülüs, turizme kazandırılacak
2 bin 350 yıllık tümülüs, turizme kazandırılacak
Gazeteci ve şair Selhan Özdemir’in ilk şiir kitabı çıktı!
Gazeteci ve şair Selhan Özdemir’in ilk şiir kitabı çıktı!
“Golden Year 2” sanatseverlerle buluştu
“Golden Year 2” sanatseverlerle buluştu
Filiz Gökdemir’den deniz sevdalılarına… “DENİZ SEVDAM”
Filiz Gökdemir’den deniz sevdalılarına… “DENİZ SEVDAM”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi