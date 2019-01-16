İngilizce şarkısını ilk kez Haliç Kongre Merkezi4nde seslendirecek!

DEV DÜET İLK KEZ HALİÇ'TE!

İSTANBUL - Yener, dünyaca ünlü şarkıcı Faydee ile düet yaptığı 'Gravity' isimli şarkısını da ilk kez Haliç'te seslendirecek. Yakın zamanda piyasaya çıkaracağı İngilizce single'ının tanıtımını 'Halkın Yıldızları' konserlerinde yapacak olan sanatçı oldukça heyecanlı.

Gece için ünlü modacı Kadir Kılıç'a özel bir kostüm siparişi veren başarılı sanatçı, dansçılarına da geceye özel kıyafet hazırlatıyor.

Hande Yener, dünden bugüne unutulmaz şarkıları, özel dans gösterileri ve farklı kostümleriyle 'Halkın Yıldızları' konserlerine damga vurmaya hazırlanıyor.