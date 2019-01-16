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İngilizce şarkısını ilk kez Haliç Kongre Merkezi4nde seslendirecek!

Türk Pop Müziğinin kraliçesi Hande Yener, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşecek olan 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında 19 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor.

İngilizce şarkısını ilk kez Haliç Kongre Merkezi4nde seslendirecek!

Türk Pop Müziğinin kraliçesi Hande Yener, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşecek olan 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında 19 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:57
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İngilizce şarkısını ilk kez Haliç Kongre Merkezi4nde seslendirecek!

DEV DÜET İLK KEZ HALİÇ'TE!

İSTANBUL - Yener, dünyaca ünlü şarkıcı Faydee ile düet yaptığı 'Gravity' isimli şarkısını da ilk kez Haliç'te seslendirecek. Yakın zamanda piyasaya çıkaracağı İngilizce single'ının tanıtımını 'Halkın Yıldızları' konserlerinde yapacak olan sanatçı oldukça heyecanlı.

Gece için ünlü modacı Kadir Kılıç'a özel bir kostüm siparişi veren başarılı sanatçı, dansçılarına da geceye özel kıyafet hazırlatıyor.

Hande Yener, dünden bugüne unutulmaz şarkıları, özel dans gösterileri ve farklı kostümleriyle 'Halkın Yıldızları' konserlerine damga vurmaya hazırlanıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hande YenerPoll ProductionHaliç Kongre MerkeziHasret Dilek Delier
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