Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.839,46
ALTIN
1.226,24
DOLAR
19,20
STERLİN
23,82
EURO
20,92
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘Indıana Jones Ve Kader Kadranı’, Dünya Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde Yapacak

Lucasfilm imzalı, James Mangold’un yönetmen koltuğunda oturduğu ve 15 yıl aranın ardından yepyeni serüveniyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’nın dünya prömiyeri 18 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde yapılacak.

03 Nisan 2023 Pazartesi 18:14
1 Okunma
‘Indıana Jones Ve Kader Kadranı’, Dünya Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde Yapacak

İSTANBUL- Usta oyuncu Harrison Ford’un efsanevi kahraman arkeolog Indiana Jones’a yeniden hayat verdiği, James Mangold’un ise yönetmen koltuğunda oturduğu Lucasfilm imzalı ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’ için sürpriz bir haber geldi. Film, bu sene 76’ncısı düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. 18 Mayıs tarihinde ilk seyircileriyle buluşacak olan film, 30 Haziran’da ise sinemalarda vizyona girecek.

Filmin yönetmeni Mangold, açılışı Cannes’da yapmalarıyla ilgili duygularını şu sözlerle özetliyor: “1995 yılında Cannes Film Festivali’ne ilk filmim ile Yönetmenlerin 15 Günü seçkisinin bir parçası olarak katılma onuruna sahip oldum. 28 sene sonra, çok daha büyük bir prodüksiyon ile geri dönmekten gurur duyuyorum. Efsanevi ortaklarım ve ben, yepyeni Indiana Jones macerasını sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyız!”. 

Harrison Ford’un başrolünde yer aldığı filmde kendisine Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore ve Mads Mikkelsen eşlik ediyor. Yapımcılığını Kathleen Kennedy, Frank Marshall ve Simon Emanuel’in üstlendiği, baş yapımcıların ise Steven Spielberg ve George Lucas’ın olduğu ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’, serinin gizem dolu atmosferini bir üst seviyeye taşıyacak. 

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Prömiyerini Cannes Film Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Secret Invasıon’ 21 Haziran’da Karşımızda
‘Secret Invasıon’ 21 Haziran’da Karşımızda
Tyler Rake geri dönüyor
Tyler Rake geri dönüyor
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Vintage Günleri Başkentliler ile buluşacak
Vintage Günleri Başkentliler ile buluşacak
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de
‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de
Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta
Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi