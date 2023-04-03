‘Indıana Jones Ve Kader Kadranı’, Dünya Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde Yapacak

İSTANBUL- Usta oyuncu Harrison Ford’un efsanevi kahraman arkeolog Indiana Jones’a yeniden hayat verdiği, James Mangold’un ise yönetmen koltuğunda oturduğu Lucasfilm imzalı ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’ için sürpriz bir haber geldi. Film, bu sene 76’ncısı düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. 18 Mayıs tarihinde ilk seyircileriyle buluşacak olan film, 30 Haziran’da ise sinemalarda vizyona girecek.

Filmin yönetmeni Mangold, açılışı Cannes’da yapmalarıyla ilgili duygularını şu sözlerle özetliyor: “1995 yılında Cannes Film Festivali’ne ilk filmim ile Yönetmenlerin 15 Günü seçkisinin bir parçası olarak katılma onuruna sahip oldum. 28 sene sonra, çok daha büyük bir prodüksiyon ile geri dönmekten gurur duyuyorum. Efsanevi ortaklarım ve ben, yepyeni Indiana Jones macerasını sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyız!”.

Harrison Ford’un başrolünde yer aldığı filmde kendisine Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore ve Mads Mikkelsen eşlik ediyor. Yapımcılığını Kathleen Kennedy, Frank Marshall ve Simon Emanuel’in üstlendiği, baş yapımcıların ise Steven Spielberg ve George Lucas’ın olduğu ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’, serinin gizem dolu atmosferini bir üst seviyeye taşıyacak.

HABER: MERVE ELÇİ