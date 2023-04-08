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İndiana Jones Süprizi

Sinema tarihinin kült serilerinden ‘Indiana Jones’un yeni filmi ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’nın dünya prömiyerinin bu seneki Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirileceğinin açıklanmasından sadece birkaç gün sonra filmden yeni fragman geldi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:29
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İndiana Jones Süprizi

İSTANBUL- Londra’da düzenlenen ‘Star Wars Celebrations’ etkinliğinde büyük bir sürpriz yaşandı. ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’ filminin yıldızları, yönetmeni ve yapımcıları, serinin hayranlarını yepyeni fragmanı ve resmi afişi paylaşarak şaşırttı. Oyuncular Phoebe Waller-Bridge ve Mads Mikkelsen ile yönetmen / senarist James Mangold ve yapımcı Kathleen Kennedy’nin katıldığı etkinlikte, Harrison Ford da ilettiği mesaj ile heyecanla beklenen serinin son filmine dair yeni detayları paylaştı. 

Efsanevi oyuncu Ford’un son Indiana Jones macerası olacak film, 18 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve 30 Haziran’da ise sinemalarda gösterime girecek. 

Lucasfilm imzalı ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’nda Harrison Ford efsanevi kahraman arkeolog olarak soluksuz bir serüvene atılacak. Filmde Ford’a Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore ve Mads Mikkelsen eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise James Mangold oturuyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
İndiana Jones
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