İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK’İN ÖDÜLLÜ ÖYKÜSÜ KİTAP OLDU: BİR KEDİ VE BİR ADAM, TOPLUMSAL YARALARA DOKUNAN ÖYKÜLERİYLE OKUYUCULARI ŞAŞIRTIYOR

HABER: YUDUM MİNGAN

İnci YILMAZ ŞİMŞEK adlı eğitimci yazarın ödüllü öyküsü kitap haline geldi ve Bir Kedi ve Bir Adam adıyla okuyucularla buluştu. Dört öykü yarışmasından ödül kazanan ŞİMŞEK’in kitabı, içinde 20 farklı öykü barındırıyor ve insan ilişkilerinden sokak hayvanlarına, yoksulluktan kent yaşamına birçok konuya değiniyor. Ayrıca toplumsal yaraları da ele alan kitap, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddeti de işliyor. Yayıncılık dünyasının önde gelen isimlerinden Mythos Yayıncılık tarafından basılan kitap, Betül FIRAT tarafından geliştirici editörlüğü yapılarak, okuyucuların beğenisine sunuldu.

BİR KEDİ VE BİR ADAM KİTABININ ARKA KAPAK YAZISI

“Hayatınıza başka bir bakış açısı getirecek, çevrenizi ve insanları sorgulayacağınız ve çevrenizde görünmez gibi duran ama aslında hep var olanları fark edebileceğiniz bir öykü seli sunuyor size usta yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK. Keyifle okumanızı dilerim.”

Yazar ve Şair Betül FIRAT

“Yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK, öykülerinde çarpık kentleşmenin içinde boğulan insanları usta kalemiyle resmediyor. Her öyküsünde değişen dünyamızda kangren haline gelen kadına ve çocuklara yapılan taciz ve şiddete, toplumun yozlaşan ilişkilerine usta kalemiyle ve usta bir ressamın dokunuşuyla aktarıyor tuvale. Öyküleri okurken, düşünüyor ve sorguluyorsunuz. Ben öykülerini severek okudum. Eminim sizler de çok severek okuyacaksınız.”

Yazar Nermin Güday Kaçar

İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK KİMDİR?

1983 yılında Siirt’te doğdu. Çukurova Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uzaktan Öğretim alanında yüksek lisansını yaptı. Evli ve iki çocuk annesi. Çeşitli basılı ve dijital dergilerde öyküleri yayınlanmaktadır. Öykülerinin yer aldığı bazı basılı dergiler; Acemi, Cüneyne, Mutena, Güncel Sanat, Göl Edebiyat ve Sarmaşık.

Yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in ‘Bir Kedi ve Bir Adam’ öyküsü Kaygusuz Abdal 12. Öykü ve Şiir Yarışması’nda Alanya Kale Ödülü’ne layık görüldü. Bu öyküsünün de yer aldığı öykü seçkisi Yol Akademi Yayınları tarafından düzenlenen kitap dosyası yarışmasını kazanarak ücretsiz basım desteği aldı. ‘Acilde İlk Günüm’ adlı öyküsü Acilin Öyküsü 2022 Yarışması’nda yayımlama ödülü alarak yarışmaya ait öykü kitabında yer aldı. ‘Bir Kutu Geçmiş’ adlı öyküsü Yılmaz Sunucu Öykü Yarışması’nda “Anılmaya Değer Öyküler Ödülü” almaya hak kazandı. Amasya Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği ‘Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması 2022’ de seçici jüri olarak görev aldı. Yazarın sanat ve edebiyat alanında çeşitli plaketleri, başarı ve katılım belgeleri bulunmaktadır.

EDEBÎ ESERLERİ:

1- Hükümsüz Kimlikler, (Öykü) Ocak 2021 /2. Baskı Eylül 2022

2- Ölümüne Aşk, (Roman) Mart 2021 / 2. Baskı - Mayıs 2022 (İngilizce çeviri, Mayıs 2022)

3- Öğretmenler İçin Yaratıcı Yazarlık El Kitabı, (Araştırma-Etkinlik) Haziran 2021 / 2. Baskı – Ekim 2022

4- Şen Yuva, (Öykü) Eylül 2021 / 2. Baskı - Haziran 2022

5- Bizim için Toplum, (Antoloji) Eylül 2021

6- Kayıtsız Kimlikler, (Roman) Aralık 2021 / 2. Baskı - Haziran 2022 (İngilizce çeviri, Mart 2022)

7. Reporting from Hell, (Şiir) İngilizce Baskı Ağustos 2022

8- Summoning the Darkness, (Şiir) İngilizce Baskı Eylül 2022

9- Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi, (Antoloji) Ekim 2022

10- Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi, (Antoloji) Ekim 2022

11- Uzay’ın Kayıp Gezegeni, (Çocuk Öykü) Kasım 2022

12- Bir Kedi ve Bir Adam , (Öykü) Kasım 2022

13- Şah-ı Şiirler, (Antoloji) Aralık 2022