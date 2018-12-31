“Incepntion Of Dreams” Hayallerin Başlangıcı

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

LV Sanat Art Galery, usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Incepntion Of Dreams”in açılışını 27 Aralık 2018 Perşembe günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu.

Her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçılar aynı çatı altında toplandı.

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden sanata gönül vermiş 25 sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Abidin Katipoğlu, Ayfer Keçeci, Ayşe Sema Dağlı, Adnan Çoker, Berna Yangın, Betül Saygılı, Burcu Durdu, Ceren Yıldırım, Elif Sertsarı, Ergin İnan, Gazal Rashvand, Gizem Güzeltepe, Memet Zeki Sevinç, Özge Bektaş Karakurt, Özgür Öztürk, Özlem Mecit, Ömer Yiğit Aral, Roghiyeh J. Sofian, Serkan Ennac, Sevim Aytemiz Güler, Songül Özdemir Yılmaz, Süleyman Saim Tekcan, Şenay Başol, Tanju Demirci

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 10 Ocak 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.